¿Inflación en Colombia seguirá cediendo durante el 2023? Esto dicen expertos

El costo de vida en Colombia cedió en abril de 2023. Según el DANE, la inflación fue menor a la del mismo mes del año pasado. Los alimentos fueron los protagonistas en esta caída de la inflación , así como durante muchos meses fueron responsables de su aumento.

“Cada vez que uno va a comprar algo sube más, y es mucho, uno antes decía bueno subió 500 pesos, 1.000, pero es que sube el doble, el doble es mucho, y a veces más del doble”, dijo una ciudadana llamada Miriam.

Lo que dice Miriam es lo que sienten muchos colombianos, un alto costo de vida a pesar de que en abril empezó a ceder.

Ese mes, la inflación fue de 0.78% por debajo del 1.25% que registro en abril del año pasado. La cifra anualizada, la de los últimos doce meses, también refleja disminución, pues en abril fue del 12.82%, mientras que en marzo estaba en 13.34%.

La cifra que muchos expertos y el mismo Gobierno querían ver por fin se registró en abril.

“Este descenso todavía no lo estamos viendo, todavía es un crecimiento positivo, pero ya nos estamos pareciendo más a meses más cercanos, recordemos que esta inflación tan alta es un efecto de lo que ha sucedido en la pandemia, no es exclusivo de Colombia, sucedió en casi todos los países del mundo y, entonces, estos niveles similares al que estamos reportando desde este mes, no se veían desde noviembre del año pasado”, dijo Piedad Urdinola, directora del DANE, precisó que

Así como lo hicieron cuando subió, esta vez los alimentos ayudaron al descenso, sus precios decrecieron menor 0.07%. Según el DANE, los alimentos cuyos precios decrecieron son la papa negra, la cebolla, el tomate y las frutas frescas como el mango y el lulo.

Por otro lado, los sectores que más subieron fueron bebidas alcohólicas, tabaco, transporte, alojamiento y servicios de agua y gas.

Para los expertos, todo indica que la inflación ya tocó techo.

“Todos los análisis, incluyendo los que hacemos en Fedesarrollo indican que la inflación empezará a reducirse muy paulatinamente en lo que resta de este año”, precisó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Las ciudades que presentaron mayor inflación en abril fueron Cúcuta Riohacha, Cartagena y Bogotá. Por otra parte, las ciudades que tuvieron menor variación fueron Ibagué, Pasto y Tunja. Lo que se espera es que en los próximos meses se confirme esa tendencia.

Y es que la inflación empezó a bajar de ritmo. Es decir, eso no significa que todo se esté abaratando, sino que las alzas de precios son más bajas que en meses anteriores.

Muchos ciudadanos revelaron que uno de los factores que más los está afectando es el costo en el transporte. No obstante, hay otros rubros que tuvieron alzas menores en sus precios, entre ellos, la educación y la información.

Otro dato importante revelado por el DANE es que la inflación es mayor o menor para cada familia según su nivel de ingresos. Para los segmentos vulnerables, la inflación anualizada hasta abril fue de 13.16%.

Para las familias pobres, de 12.98%; para la clase media,12.83%, y para las de ingresos altos, 12.58%.