Informe sobre reservas de hidrocarburos: “En Ministerio de Minas no es muy transparente ese proceso”

Armando Zamora habla en tono bajo y sin sobresaltos, pero sus declaraciones son categóricas a la hora de referirse a un estudio que hoy tiene enredada a la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez. En este se dice que las reservas de gas alcanzan hasta más allá del año 2040, cuando ya se sabía que no alcanzan sino para 8 o 9 años.

Armando Zamora es uno de los hombres que más conoce el tema petrolero en el país y fue el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, hasta octubre del 2022.

No solo dice que no se sabe quiénes realmente hicieron el informe llamado ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’, sino que las cifras y el informe que él dejó en octubre, cuando salió de la agencia, fueron cambiados.

“Cuando lo vi, me sorprendió. Pregunté en la ANH, por pura curiosidad, de dónde habían sacado eso y nadie estaba enterado. Se enteraron cuando salió el informe”, dice Zamora.

Señaló que este tipo de análisis es muy delicado y por eso siempre se deja en manos de los que sí saben.

“Lo tienen que hacer expertos independientes y auditores. Debió haber sido aprobado por el consejo directivo. Un informe así, que ni fue conocido por el consejo ni por los funcionarios, me sorprendió muchísimo. Y las conclusiones me sorprendieron aún más”, dice.

Las conclusiones del documento lo sorprendieron a él como al resto de expertos del sector petrolero, porque, sin más ni más, casi triplica el alcance de las reservas de hidrocarburos.

“No hay ninguna pieza nueva de información adicional que nos lleve a pensar que hay que cambiar el análisis. No sabemos de dónde salieron esos nuevos estimativos”, agrega.

Es más, dice que en octubre pasado, cuando él dejo la presidencia de la ANH, dejó un informe de balance y proyecciones del sector petrolero con las cifras claras.

“Yo entregué mi informe en octubre, y en dos meses cambiaron todo lo que se conoce en ese aspecto en la agencia y en la industria. A todo el mundo lo tomó por sorpresa. Hay algo que no conocemos”, indicó el experto.

Por eso, Armando Zamora no duda en hacer esta afirmación sobre la cartera a cargo de Irene Vélez: “En el Ministerio de Minas no es muy transparente ese proceso, porque hay muchas cosas (de las) que no se entera ni el director de hidrocarburos ni la viceministra. No se sabe quién los hace ni de dónde salen”.

También lamenta que con base en ese informe, que cambia lo que todos saben sobre las reservas de hidrocarburos, el Gobierno esté basando su decisión de no firmar nuevos contratos petroleros.

“Yo nunca hubiera firmado un informe de esos”, puntualiza.

¿Qué dice la ministra Irene Vélez sobre polémico informe de las reservas de gas y petróleo?

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se pronunció sobre la polémica que ha causado un informe en el que se presentan cifras sobre las reservas de petróleo y gas en Colombia, datos cuestionados incluso por sus propios funcionarios, como la viceministra de Energía, Belizza Ruiz.

Vélez aseguró que el documento, que ha causado discordia y controversia durante esta semana, fue redactado por dos de sus asesores de confianza y supervisado por ella. También manifestó que el enfoque fue consultado con Ruiz y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

“La elaboración de este informe estuvo a cargo de dos personas, dos asesores que tenemos en el Ministerio de Minas y Energía y, adicionalmente, hubo diálogos y retroalimentación de las diferentes versiones, los diferentes borradores del documento, en la cual sí participó el director de hidrocarburos”, señaló Irene Vélez.

La ministra de Minas y Energía también explicó que los nombres que están citados en el informe, y que aparecen como responsables, poco a poco están diciendo que no conocían ni respaldan el contenido del documento. ¿La razón?, están ahí por reconocimientos protocolarios y no porque redactaron el informe.

“Tenemos ahí a quien es el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, por supuesto Gustavo Petro no participó en la elaboración del informe, pero se le hace el reconocimiento porque, de manera estándar, todos los documentos, ustedes pueden revisar los documentos de todas las instituciones públicas, tienen ahí nombradas su línea de jerarquía política. Ahí también está mi nombre y también está el nombre de la viceministra, porque ella hace parte de esta cartera”, indicó Irene Vélez.

Sobre los autores del informe, la ministra dijo que lo hicieron dos de sus asesores, pero que igual se discutió y se socializó.

Sobre el otro aspecto polémico, el de las cifras del informe que aseguran que el país tiene reservas de gas hasta 2037 o 2040, y que no concuerdan con los datos de las empresas del sector, la ministra de Minas dijo que son el resultado de sumar las reservas que hoy existen en el país, con las que se podrían tener en el futuro.

“Encontramos que hay 118 contratos en exploración, es decir, que en la próxima década vamos a tener 118 contratos, áreas concedidas, que van a estar reportando recursos y ojalá reservas. Para nosotros eso era absolutamente clave. ¿Qué otra cosa nos permite este documento?, permitió reconocer contratos en fase cero o fase preliminar, quiere decir que en esos 35 contratos nosotros podemos estar apoyando esa gestión”, indicó la ministra.

Lo que ha preocupado en el país es que el documento, y las cifras de reserva, son la base para tomar decisiones sobre el futuro de ese sector, como restringir nuevos contratos de explotación y exploración de hidrocarburos.

Ante la polémica desatada, Noticias Caracol le preguntó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, si por lo menos este punto de no tener más contratos ya es una decisión tomada.

“Yo en principio veo que, si podemos satisfacer esa decisión, la apoyaremos, pero tenemos primero que ver cuáles son las reservas. En materia de diversificación exportadora, tenemos que ver cómo se pueden diversificar. Ahí hay posibilidades interesantes, soy muy optimista sobre esta materia, pero por eso el Ministerio de Comercio tiene que estar sentado en esa discusión”, expresó.