Inicia el censo puerta a puerta: recomendaciones para identificar a funcionarios del DANE

A cada hogar llegará un volante que indicará fecha y hora estimada de la cita. Hasta el momento, 5.048.492 de colombianos lo diligenciaron virtualmente.

Los más de 31 mil funcionarios que adelantarán el censo puerta a puerta vestirán gorra, chaleco, carné de identificación y morral con el material para realizar el cuestionario.

Si los encuestados tienen dudas sobre la persona que realiza la visita, puede acceder al portal web censo2018.dane.gov.co, donde aparece la ventanilla “EN CAMINO / IDENTIFIQUE AL CENSISTA. Escriba el número de cédula del censista que lo visita para verificar su identidad y si forma parte del equipo operativo”.

Allí constatará si el funcionario trabaja con el DANE.

Si la cabeza de hogar no se encuentra el día de la visita programada, se asignará una nueva fecha, informó la entidad.

Primeros departamentos en iniciar el censo puerta a puerta son: Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca, que representan el 62% de la población en Colombia.

Según el DANE, se “visitará cada vivienda, cada cuadra, cada barrio, todas las veredas, las 20 áreas no municipalizadas y los 1.101 municipios de los 32 departamentos del país”.

Con 15 millones de volantes, el DANE notificará la visita a los hogares y, con otros 15 millones de calcomanías, identificará cada vivienda censada.

El DANE recorrerá más de 1.000.000 de kms² en territorio nacional y llegará usando los mecanismos de acceso que sean necesarios: camiones, lanchas, avionetas, caballos o a pie.

El equipo operativo del DANE estará conformado por más de 31 mil personas.

Desde 1.215 centros operativos, más de 5 mil supervisores guiarán la labor de los equipos rurales y urbanos. Y será gente de los propios municipios la que cense a su comunidad.

