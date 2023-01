Iniciativa que crea prima para canasta familiar enreda acuerdo sobre salario mínimo

Empresarios se reunieron con Duque y le dieron a conocer sus preocupaciones sobre el tema. Así avanzan las negociaciones.

“Genera un ruido muy grande porque de alguna forma nos ha trabado la negociación, en términos de no poder nosotros seguir adelante al no saber realmente cuál va ser la remuneración que tengamos que asumir”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Con este panorama, la posibilidad de que empresarios aumenten su propuesta del 4% para incrementar el salario mínimo sigue enredada

El proyecto del Centro Democrático, que crea una prima para la canasta familiar, podría incluso incentivar la informalidad, dicen.

“En un momento, cuando tú te alejas mucho de la realidad de los diferentes indicadores que debemos mirar como país, se corre el riesgo de excluir y restar oportunidades a esas personas que están en busca de trabajo”, señaló Rosmery Castro, presidente de ACOPI.

Aunque no hubo luz verde entre Gobierno y empresarios, la reunión causó molestias en las centrales obreras porque, según ellos, la discusión se debe dar en el seno de la mesa de concertación.

“Es peor dejar la impresión que van arreglar el salario con el presidente por fuera de la mesa, entonces lo que hemos dicho es que es una deslegitimización de la mesa de negociación”, afirmó Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Centrales obreras le piden a la Ministra de Trabajo que fije la propuesta del Gobierno para el incremento salarial del próximo año en la nueva reunión de concertación.

