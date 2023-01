Inmobiliarias, dolor de cabeza para inquilinos y propietarios en esta cuarentena

Algunas no reconocen los acuerdos a los que llegan las partes para el pago de arriendo, en medio de la emergencia del coronavirus, y siguen cobrando igual.

Uno de los afectados es Carlos Acuña, que con los inquilinos de su local en Chía hizo un arreglo para pagar solo el 50% del arriendo.

Publicidad

Él informó a la inmobiliaria que contrató para que manejara el arrendamiento de su inmueble, pero ahí vino el problema, como quedó consignado en una comunicación que le enviaron.

“Sus decisiones unilaterales no pueden comprometer los ingresos de la inmobiliaria y por lo tanto la comisión cobrada será por el canon total del arrendamiento”.

Es decir que siguieron cobrando una comisión sobre el 50% del arriendo.

Eduardo Vargas, que se gana la vida como comerciante, es arrendatario de un apartamento en Bogotá y padece otro problema.

Publicidad

“Le hice una propuesta a la inmobiliaria de si me rebajaban el 50% del arriendo por dos meses, o sea mayo y junio, porque yo pagué hasta el 30 de abril”, pero “la propietaria dice que ni un peso me puede rebajar, entonces pues para mí la situación es muy incómoda, porque yo tengo unos codeudores de los cuales no quisiera que los llamaran nunca”.

El decreto 579 que dicta medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y locales comerciales busca la conciliación entre propietarios e inquilinos, pero en la práctica esa conciliación no se está dando, lo que pondría a las partes a un escenario donde todos pierden.

Publicidad

La solución para salir de esta hecatombe, dice Carlos Acuña, “es ponerse en los zapatos del otro en estos momentos de dificultad donde todos debemos ser solidarios para tratar de salir de esta crisis que lamentablemente nos está azotando”.