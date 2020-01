Invias anuncia cierres nocturnos en el túnel de La Línea

Se efectuarán desde el 27 de enero hasta el 31 de julio para estabilizar puntos críticos y construir accesos necesarios para el corredor vial.

Los horarios de cierre serán de lunes a jueves entre 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., mientras que de jueves a viernes aplicará desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

El Instituto Nacional de Vías informó que estos cierres no aplicarán sábados, domingos, días festivos, Semana Santa ni en operación retorno.

Una vía alterna, que suma tres horas al recorrido, estará disponible para los vehículos que circulen en dichos horarios.