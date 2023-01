Estos chats demostrarían que la ministra Irene Vélez mintió: Belizza Ruiz destapa su "prueba reina"

Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, en el sentido de que el Gobierno nacional había decidido no conceder más contratos de exploración y extracción de gas y petróleo, la publicación un informe que le permitió al presidente Gustavo Petro decir que hay reservas de gas como mínimo al 2037, más la renuncia de funcionarios que aparecían firmando en este documento, han originado toda una tormenta política. Una de las personas que aparece firmando ese informe es la doctora Belizza Ruiz, hasta el pasado viernes viceministra de Minas.

Noticias Caracol invitó a Belizza Janet Ruiz para que explique su posición frente al cuestionado informe sobre la reservas de hidrocarburos. Ella, además presentó los chats en los que el director de Hidrocarburos le dice en un chat que no se podía publicar el informe tal como estaba.

Los chats con el director de Hidrocarburos: la prueba reina

Noticias Caracol: Vamos a hablar de la pieza reina. De que la ministra sí sabía que había reparos en ese documento. Ella habla de transparencia y ética. Esta es una comunicación que tiene el señor de Hidrocarburos con la ministra a propósito de ese documento. Y dice “el documento tiene información de reservas por campo y operadora y esta información es confidencial, por lo cual no podemos publicarlo así".

Tiene otras discrepancias que tenemos aquí. El chat es de la ministra Irene Vélez y viene esta comunicación. Dice él al final de ese chat: “Tú me indicas que debemos hacer. Mi sugerencia ministra es que por lo menos no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema”.

¿Estamos metidos en un problema?

Claro, acabamos de escuchar a la ministra que es como ella plantea en el documento. Y ya le habían dicho que no metieran el tema de las reservas.

Ya le habían dicho que no metieran el tema de las reservas porque estaba mal formulado. ¿Y eso hace que el presidente se equivoque y diga las reservas van hasta tal?

Claro…porque la gráfica que resume toda la información, precisamente el corte de la demanda con la sumatoria, de lo que no se debe sumar, da hasta esta fecha.

¿La ministra mintió?

Si, claro, mintió.

¿Mienten las cifras?

Ella trata de decir la cifra es correcta. Sí, lo que no es correcto es la sumatoria que se hace, la metodología que aplica para presentar una sumatoria de reservas con contingentes, con prospectiva y yo quiero resaltar algo muy importante que lo dijo Camilo en su mensaje. No se puede presentar información de las empresas. Eso puede hacer que se transite de un problema que es minúsculo a un problema jurídico que puede llegar si empezamos a presentar información de las empresas, porque esto puede generar temas especulativos y por fuera en esa explotación, exploración entre empresas.

¿Ya se habla de moción de censura, qué piensa?

Yo no voy a hacer política, cada persona debe hacerse responsable de la omisión o de la acción. Eso es una premisa en la función pública. Cada persona debe asumir las responsabilidades de sus actos.

¿Qué va a hacer? ¿Regresa a las aulas?

Si, regreso a la universidad. Soy funcionaria publica también en la universidad nacional de Colombia, sede Manizales Y la universidad me presta al gobierno nacional. Continuo mis actividades de investigación y de docencia.

Dra. Belizza, lo primero es que el país conozca que usted es ingeniera electricista de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en Ingeniería de la Energía de la Universidad Autónoma de México y cuenta con 3 posdoctorados en energías renovables también de la Universidad Autónoma de México. ¿Una persona tan brillante como usted porque renuncia?

Quiero aclarar que la renuncia inicia por una solicitud de la ministra. Yo presento mi renuncia al presidente, pero le cuento a él ciertas prácticas, dificultades, que tiene el ministerio que se deben ordenar para que no se conviertan en una bola de nieve y luego sea un problema más.

¿Había practicas que iban contra su ética?

Si, cada uno decide hasta donde va su ética y moral. Si tiene unos principios y una moral firmes o los tiene flexibles. Los míos son firmes y son prácticas que yo no voy a admitir. Por ejemplo, si hay una norma que dice cómo se debe proceder se debe seguir la norma, aun cuando uno pueda no estar de acuerdo con ella.

Uno puede manifestar modificaciones y reformas en el marco normativo, pero siempre hay que respetarlo. Mas bien justificar una modificación con argumentos para ello (…)

Llegué a un documento en el que una misma persona se propone para dos juntas directivas diferentes de dos empresas de generación eléctrica y esto es algo muy ilógico porque las dos empresas de generación se disputan un mercado. Son competencia.

Hay un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico colombiano y, dos, la ley dice que en las juntas directivas solo debe estar personal del Ministerio de Hacienda. La doctora Irene hizo una carta en la que solicita una persona, que no pertenece al ministerio, para dos juntas diferentes.

¿Es inmoral pasar por encima de la ley para imponer una persona?

Sí, por supuesto, es que no es solamente inmoral en términos de cómo funciona el mercado eléctrico. Se están pasando por encima de unos esquemas de funcionamiento. Eso no está bien hecho.

El informe de reservas sobre hidrocarburos. El presidente dice que hay reservas para el consumo interno hasta el 2037-2042 y que hay tiempo para hacer esa transición. ¿Ese fue el informe que ustedes dijeron…paren?

Ese informe tiene deficiencias, se le informa a la ministra por parte del director de Hidrocarburos. El director de hidrocarburos hace parte del despacho del viceministerio, él señaló que el informe tenía falencias. E incluso en una comunicación directamente a la ministra, al final, le dice que por favor no incorpore el tema de las reservas.

Hay una gráfica que yo llamo síntesis, porque se presentó en la moción, de la que se saca ese periodo de 2037-2042. El tema es que está mal presentado y deja que el análisis de una persona que no sea completamente técnica llegue a esas conclusiones.

¿Usted avaló ese informe?

Yo no lo avalé. Mi nombre aparece allí por un tema protocolario. Pero yo no lo revisé, yo no lo evalué. Ella misma dice que no invitó a la viceministra porque querían acelerar la toma de decisiones en el documento.

Yo me quedé pensando… ¿si me hubieran invitado se hubiera demorado la toma de decisiones? ¿Por qué querían acelerar la toma de decisiones? Nunca lo evalué, porque nunca hubo una comunicación formal del despacho de la ministra al despacho del viceministerio de Energía.

¿Faltó a la verdad la ministra cuando dice que el documento dice la verdad?

Eso no es cierto, el documento no dice la verdad. Y no todas las personas que aparecen en la hoja protocolaria tuvieron la oportunidad de evaluar el documento.

¿Hasta dónde tenemos reservas de gas?

Si somos estrictos, las reservas surgen de un análisis probabilístico, no de un análisis aritmético. Las reservas se dividen en 3: 1P, 2P, 3P y cada una tiene un porcentaje de probabilidad.

Si somos muy rigurosos tenemos 8 años de reservas probadas, ya después tenemos unas probables y unas posibles. Si hay los contratos suficientes, certeros, podemos incrementar esos 8 años por ahí a 10 u 11, dependiendo de los contratos y un marco regulatorio que no esté cambiando en el tiempo porque esa es una señal terrible para las empresas que van a invertir en el sector energético.