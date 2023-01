IVA a contratos de prestación de servicios fue un autogol, dice David Barguil

El senador, ponente de la ley de financiamiento, aseguró que fue una equivocación y que esta propuesta no va.

“Quiero darle la tranquilidad a miles de trabajadores que tienen un contrato de prestación de servicios y que es absolutamente injusto que paguen un IVA por su contrato. Lo que aquí nos presentaron fue que esto era para las profesiones liberales, por ejemplo, el médico que tiene su consultorio, recibe los ingresos, es independiente y no contribuía, pero lo que terminó sucediendo en realidad es que el tratamiento de ese médico termina siendo el mismo que el del colombiano que tiene un contrato de prestación de servicios en una empresa o en una entidad, terminaron todos en la misma bolsa, por eso esa decisión equivocada”, sostuvo Barguil.

Y añadió: “Anoche mismo, con todos los ponentes por unanimidad y con aval del ministro de Hacienda, quedó desde anoche eliminado en el nuevo texto que va en la ponencia a segundo debate. Así que como dice la canción: te lo agradezco, pero no. Se le dijo claramente a la DIAN que ese artículo no va, no habrá IVA a los contratos de prestación de servicios, el régimen se mantiene como en la actualidad”.

Barguil reiteró: “Le damos la garantía a miles de trabajadores que nada de IVA para sus contratos para prestación de servicios”.

