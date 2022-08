Justo & Bueno definitivamente se liquida: afectados temen perder millones de pesos

El panorama para cientos de propietarios de bodegas, trabajadores, proveedores y otros acreedores en todo el país empezó a aclararse con la determinación que tomó la SuperSociedades de seguir adelante con la liquidación de la cadena de supermercados Justo & Bueno .

Esta decisión se tomó después de que las dos empresas que habían manifestado querer salvar a Justo & Bueno desistieran de sus ofertas. En consecuencia, el juez le ordenó al liquidador que en un plazo máximo de 24 horas presente un cronograma para la entrega de los locales, el cual no se podrá desarrollar en un término mayor a 20 días calendario.

Publicidad

"Se advierte a los propietarios de los locales que la entrega de sus inmuebles se realizara de manera ordenada dentro del marco del cronograma que presente el liquidador y se les previene para que no ejecuten vías de hecho que afecten la entrega de los locales de manera pacífica", dijo Santiago Londoño Correa, delegado procedimientos de insolvencia.

Sin embargo, la preocupación de los propietarios de bodegas persiste, pues aunque les devuelvan sus bodegas, hay muchas deudas que quedan pendientes como servicios públicos, arrendamientos y créditos bancarios.

"Esto lo deberían haber finiquitado en mayo cuando fue la primera audiencia y no haberse prestado para que cuatro meses después vayan a decir que no hubo salvamento. Y los perjudicados somos nosotros, los arrendatarios que tenemos las bodegas allá deteriorándose y con los servicios públicos cobrándonos", explicó Ómar Enrique Pérez, propietario de una bodega de Justo & Bueno.

El desespero es tal que, con su máquina de oxígeno, Marina Rodríguez llegó desde Fusagasugá a implorar soluciones para su bodega: "Me metí en una deuda de 120 millones con una señora particular, menos mal no fue con un banco porque ya me habrían quitado todo. Pagaron bien como 6 meses, de ahí en adelante no. Ya se vino la quiebra y no pagaron. En este momento están debiendo de arriendos 204 millones".

Publicidad

Indicó la SuperSociedades que los acreedores de leasing o arrendamiento de bienes muebles que se encuentran instalados en los locales deberán retirar sus bienes por su cuenta y riesgo, según lo indique el cronograma.