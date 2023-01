“La economía se estancó”: preocupante radiografía del gerente del Banco de la República

Durante el congreso de Asobancaria, Juan José Echavarría indicó que aumenta el desempleo y la inflación y que el país no creció 2,8 %, como aseguró el DANE, sino 2,3 %.

Los indicadores de la economía actual de Colombia preocupan. Para Echavarría, las expectativas de inflación se están incrementando muy por encima de lo que esperaba el banco: la subida del dólar y salario mínimo son dos factores que inciden.

“El salario mínimo ha subido en los dos últimos años el 6 %, el doble de la meta de inflación. Eso tiene implicaciones sobre nuestra inflación”, indicó el gerente en Cartagena.

La cabeza del emisor cuestionó los resultados de crecimiento. Según él, en el último trimestre la economía no creció 2,8 %, como dijo el DANE, sino 2.3 %.

“La economía se estancó, la producción del PIB del trimestre anterior comparado contra el último trimestre creció cero”, añadió Echavarría.

También aseguró que la inversión también se estancó.

“El DANE cambió la cifra a 4,9 y después a 0,7, o sea la inversión se frenó”, expresó.

El análisis del Banrepúblicia también tocó al desempleo. “Se estancó parcialmente la creación de empleo en Colombia, en no asalariados y en informal con números negativos. Relacionado con eso, la pobreza en Colombia, la pobreza monetaria, que venía cayendo a buenas tasas desde el 2010 dejó de caer”, agregó.

Para los bancos, todo este panorama crea incertidumbre en las inversiones.

Tal como lo indicó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia: “Cuando hay incertidumbre, las decisiones económicas toman más tiempo y esos no son factores que se deban menospreciar.

Según el gerente del Banrepública los precios de la energía y de transporte son indicadores que van a afectar los bolsillos de los colombianos.