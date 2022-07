La gestión de la SIC en estos cuatro años: Superintendente Andrés Barreto destaca los logros

Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, hizo un balance de su gestión en Noticias Caracol. Explica que su administración impuso las multas más altas de la historia, con 626 mil millones de pesos.



Tocó otros temas como el cartel de la reventa de boleterías en fútbol y la investigación por contratos laborales de los deportistas. Esta es la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo la SIC defendió al consumidor en estos años?

Andrés Barreto: Como usted dice, la razón de ser es la protección del consumidor, creo que preventivamente en capacidad de reacción tecnológica implementamos muchas mejoras. La red nacional de protección al consumidor llegó a casi mil municipios de Colombia, pudimos atender municipios de primera y sexta categoría, desarrollamos aplicaciones de denuncia en los teléfonos móviles, pero adicionalmente tenemos el único modelo de solución de controversias en línea en cualquier entidad del Estado colombiano, que se llama SIC Facilita, ahí la gente antes de poner una queja o de que haya una multa, o sin tener que demandar puede, en un ambiente controlado virtual, de arreglo directo, solucionar su problema de consumidor sin perjuicio de las investigaciones que adelantamos en estos cuatro años, donde hemos impuesto multas casi de 120 mil millones de pesos en esa delegatura, solo por decir algo.

En la plataforma SIC Facilita usted mira si la empresa de telefonía móvil o la empresa que vende productos, bienes o servicios está inscrita, y si usted tiene un problema con ella hace la solicitud y de manera virtual usted puede llegar a un acuerdo sin tener que presentar una queja o acceder a la demanda, sin perjuicio de que, si eso fracasa, igual usted como consumidor tiene derecho de quejarse o tiene el derecho de demandar. Funciona lo administrativo, lo jurisdiccional, pero sobre todo lo virtual y lo preventivo.

Juan Roberto Vargas: La cartelización es un tema recurrente. ¿A cuántas empresas sancionaron y qué precedentes deja esto?

Andrés Barreto: Entregamos al día, cero casos pendientes. Dejamos 44 casos de competencia sancionados, el mayor número en la historia; y las multas más altas de la historia, 626 mil millones de pesos, esto incluye la multa histórica de Odebrecht, la multa a la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de boletas y varios fenómenos como colusión en contratación pública.

En el tema de incumplir las instrucciones hacemos visitas de inspección y se niegan a entregar la información. Para la muestra, esta semana estamos sancionando a la organización Roa–Florhuila por una visita a su planta en Villanueva, Casanare. Se negaron a entregar los documentos, hicieron toda suerte de estrategias para no colaborar y les hemos puesto una multa de 20 mil millones. Se llama obstrucción de una investigación.

Juan Roberto Vargas: ¿En el sector de telecomunicaciones qué intervenciones hubo?

Andrés Barreto: Es un sector muy dinámico. Si no estoy mal, con hidrocarburos puede ser la primera o segunda inversión directa más grande que recibe Colombia. Lo segundo, es un sector crítico, todos usamos ese sector.

Ha sucedido que han entrado nuevos competidores, recibimos muchas quejas de competidores, y desafortunadamente tenemos una posición en la que la Comisión Reguladora de Comunicaciones ya declaró la posición de dominio en uno de los actores del mercado, pero no le ha impuesto las medidas hace más de un año.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué es la posición de dominio?

Andrés Barreto: Es el dominante en el mercado, es el que más mercado tiene, el que más clientes tiene y eso lo obliga a tomar unos condicionamientos diferentes. No se han impuesto, eso ha generado reactividad en sus competidores. Le estamos pidiendo a la CRC que por favor imponga las medidas a ese competidor.

Juan Roberto Vargas: Ante esta nueva realidad de los mercados, las redes sociales, páginas, aparecen personajes llamados ‘influenciadores’ que se convierten en máquinas de hacer plata. ¿En ese sentido la SIC qué medidas tomó?

Andrés Barreto: Lanzamos nuestra guía de influenciadores construida no solamente con los influenciadores, las empresas y agencias de publicidad y mercadeo digital, sino la autoridad. Varios otros actores como la Asociación Nacional de Anunciantes lanzaron su propia guía y recomendación.

Lo más importante, el régimen jurídico ya existe, se les aplica el estatuto del consumidor y el régimen de habeas data, en ese sentido no lo pueden infringir. Lo que queríamos era llevar a un entendimiento a esos influenciadores de que tienen una responsabilidad con sus clientes, tienen el mismo trato de un anunciante y por ende se les puede aplicar el estatuto del consumidor.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué pasa con aquellas organizaciones que usan como pretexto el aumento del dólar para subirles a artículos de aseo, tecnología, entre otros?

Andrés Barreto: Hay que tener cuidado con dos cosas. Hay sectores, mercados y productos que tienen un auténtico régimen de libertad de precios porque están en libre competencia, otro que podría ser un mercado regulado.

¿Qué no se puede permitir? Que no se pueda, por ejemplo, escudar un cambio de precio excesivo al consumidor con el precio del dólar o con el hecho de no mantener una promoción o un descuento. No está prohibido cambiar los precios, sí está prohibido hacer publicidad engañosa.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué pasó con la investigación a clubes de fútbol por temas como la contratación?

Andrés Barreto: Como lo anunciamos en su momento abrimos la investigación, la Dimayor y la Fedefútbol se acercaron a ofrecer garantías y las estamos valorando, pero sería histórico por el hecho de que por primera vez se cambiarían los estatutos de Federación y Dimayor, se aceptaría que se ha cometido la conducta y sobre todo se ejercería un mecanismo de no repetición y vigilancia, es decir, puede que el caso se cierre porque hay un ofrecimiento de garantías que satisface a la autoridad.

Recordemos que hay dos quejas más, una que tiene que ver con los derechos deportivos y los derechos de transmisión televisiva, que se están valorando todavía en la delegatura, y un tercer fenómeno que estamos analizando para ver si se da es el hecho que para los contratos de la Liga Femenina obviamente hay una práctica anticompetitiva en el sentido de que tienen un estándar menor del que se le da a masculino, es una conducta que se está dando en el mundo. Se investiga si se está restringiendo el mercado del fútbol femenino, o si se restringen los derechos deportivos y demás de las mujeres.

Ahí se podría estar violando el régimen de competencia en general.

Al final del día es un tema que está en boga en el mundo: ¿por qué los productos de higiene femenina son más caros que los masculinos? ¿Por qué ciertos medicamentos de mujeres son más caros que los masculinos?

Es un tema que no nos hemos sacado del sombrero, sino que viene muy acompasado de lo que hemos aprendido en el mercado del fútbol.