¿La propuesta de contratación por horas se aplicaría a quienes ya tienen trabajo?

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló de la propuesta sobre contratación por horas como un mecanismo para reducir los índices de desempleo en Colombia. También aclaró si esto se aplicaría a quienes ya gozan de un trabajo estable.

El funcionario precisó que es el momento de que el país “actualice o modernice su legislación laboral, que es del siglo pasado, es obsoleta y no está permitiendo generar más empleo del que se podría crear en Colombia”.

Por eso señaló que Fenalco propone la flexibilización en los acuerdos laborales y de esta forma hacer contratación por horas.

“Muchas veces el trabajador, en especial los jóvenes, no son necesitados en determinados oficios durante todo el mes o todo el año, entonces la flexibilización es la posibilidad de contratar por horas de manera integral, quiero decir, con las correspondientes prestaciones sociales proporcionales, y que se configure el salario integral por horas”, explicó.

Según el presidente de Fenalco, en “la mayoría de países donde existe este sistema, las tasas de desempleo son inferiores al 7%”.

Algunos de esas naciones, dijo, son Portugal, Holanda y “Estados Unidos, donde el desempleo no supera el 5%, es decir que abre posibilidades de trabajo”.

Publicidad

La contratación por horas, señaló, “está direccionada no solo a salarios mínimos, está direccionada a jóvenes que se han capacitado en tecnología, en digitalización, en diseño, que en verdad no encuentran trabajo porque muchas veces las empresas no los necesitan tiempo completo”.

La propuesta “le permitiría trabajar 20 horas o 30 al mes en una empresa y poder trabajar 20 o 40 más en otra empresa”, recalcó.

¿Pero la contratación por horas se aplicaría a quienes ya tienen un empleo estable?

Cabal afirma que “no se trata de desmejorar a los trabajadores que ya están trabajando y que pueden continuar con su contrato laboral. Lo que proponemos es una alternativa adicional”.

Es decir, que la “propuesta no va direccionada a los que ya gozan de un empleo y de un ingreso para sus familias (…) Los informales que no reciben prestaciones sociales, hacia ellos es que va direccionada esta propuesta”, dijo.

El presidente de Fenalco afirmó que “las centrales obreras se centraron en defender a quienes tienen empleo y no en defender a los desempleados, que es la bandera que nosotros tenemos” y por eso la propuesta de la contratación por horas.

Publicidad

Asimismo, señaló que “los colombianos estamos cansados de reformas tributarias cada 18 meses, queremos reformas profundas que les den oportunidades de empleo a la gente”.

“Es necesario que crezca la economía para que crezca el empleo, pero ya no es suficiente”, añadió.

Para el presidente de Fenalco, “ya es hora de que pensamos en la reforma a la salud, en la reforma laboral, en otras reformas que el país necesita antes que una reforma tributaria cuando entre el próximo gobierno”.