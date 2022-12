La versión de los pilotos de Avianca: hablan de malos tratos y dicen que no se levantarán de la mesa

Dirigentes del sindicato de aviadores fueron llamados en las últimas horas a la Presidencia de la República. Insisten en que la empresa se siente a negociar.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en cabeza del capitán Jaime Hernández, manifestó su disposición de continuar en las negociaciones de la mesa tripartita.

“Nosotros a las tres de la tarde quedamos de ir a hablar con la señora ministra, ellos se retiraron y volvieron. Dijeron: ‘acabamos de recibir instrucciones de la presidencia de Avianca’, la propuesta se acabó a las doce de la noche…muchas gracias. La señora ministra le dice: ‘oiga no se vaya’, relató el aviador.

La asociación señaló que gran parte de los empleados han sido sometidos a malos tratos.

“Les llueven múltiples sanciones del Ministerio de Trabajo, millonarias, por violación de derechos humanos, por discriminación por tercerización, de hecho la Corte Constitucional ha mandado a hacer curso de derechos humanos a la junta directiva de Avianca y a sus vicepresidentes por el trato que les dan a los pilotos, por el trato que le dan a sus empleados”, dice el capitán Jaime Hernández.

“Faltó tiempo, definitivamente fue una propuesta que presentaron tarde; lamentablemente tenía la calificación de propuesta final e integral. El poco tiempo y el plazo no permitió que fuéramos a la asamblea y esta tomará una decisión sin importar cual fuera, si sí o no; el proceso normal de una negociación, lo correcto, era que las partes hubieran podido asistir en la asamblea por la tarde y presentarle a nuestros pilotos la propuesta”, dice el capitán.

Por ahora los pilotos continúan a la espera de una confirmación por parte de Avianca.

