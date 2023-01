Las multas más frecuentes en Colombia y los conductores más indisciplinados

Sea juicioso al manejar, de verdad, y evite morir o matar en las vías.

A pesar de las campañas, muchos colombianos no aprenden y terminan ganándose un costoso comparendo.

Según el SIMIT, solo en febrero pasado se impusieron en todo el país 295.000 multas por infracciones de tránsito.

La reina de las imprudencias es el exceso de velocidad, que generó la imposición de 50.250 comparendos.

Le siguen estacionar en sitio prohibido, no tener al día la revisión técnico-mecánica, y conducir la motocicleta sin todos los requisitos.

A juzgar por el número de infracciones, los conductores más desjuiciados están en Bogotá, seguidos por los de Cali, Barranquilla, Medellín y Soacha.

Por tipo de vehículo, la reina del comparendo es la motocicleta, seguida por el automóvil familiar, la camioneta y el campero.

Las recomendaciones son claras: cumpla las normas de tránsito, no se exponga a una multa, y con mayor razón, evite una tragedia en las vías.