Le dicen al director del Icetex que su entidad “roba" a estudiantes y esto contesta

Manuel Acevedo aseguró que los intereses del instituto son inferiores a los que cobran los bancos, pero otra cosa piensan quienes han accedido a un préstamo.

El director del Icetex, sin embargo, reconoció que la institución “necesita una reforma” por el “cambio sustancial en los modelos educativos del mundo y porque tenemos que responder a las necesidades de esos jóvenes”.

Son 4,7 millones de colombianos los que han financiado sus estudios con el Icetex, pero algunos se quejan de lo que han tenido que pagar.

“Tuve crédito del Icetex por $17 millones, duré ocho años aproximadamente pagando cuotas cumplidamente y al terminar este periodo debía $16 millones, lo que denota que terminé pagando tres veces lo que me prestaron”, es una de las varias quejas de quienes recurrieron a la institución y han vivido un drama para poder salir de la deuda.

No obstante, Acevedo defendió los créditos y reiteró que “ninguna tasa de interés del Icetex hoy, y eso mejorará con la reforma, está la tasa más alta al 14% anual. Si se compara con cualquier entidad financiera no existe un crédito educativo con esa tasa de interés. Sin embargo, eso no nos deja satisfechos y estamos trabajando en la reforma y por eso iremos en búsqueda de que sean mejores condiciones para los estudiantes del país”.

Y agregó que “muchos jóvenes no comprenden adecuadamente el sistema de financiación del que están haciendo uso”.

