Le ofrecieron ampliar el cupo de su tarjeta de crédito y resultó debiendo 39 millones de pesos

Fue tal el descaro de los delincuentes que le advirtieron a su víctima que tuviera cuidado con los ladrones y pidiera la identificación al supuesto funcionario.

“Me llamaron y me dijeron que me iban a ofrecer una tarjeta nueva por el buen manejo que he tenido con la anterior y por buena clienta, que se les daban a ciertos clientes especiales”, cuenta la mujer que fue víctima del engaño.

“Además, me dijeron que revisara que el sobre no estuviera roto, que el señor tenía que identificarse con el carné y un código que me dieron. Después de verificar, el funcionario sacó la tarjeta y me la entregó”, añade.

En medio de mentiras, el delincuente le entregó el nuevo plástico con el que supuestamente podría hacer millonarias compras.

Para colmo, el supuesto trabajador de la entidad financiera le destruyó la tarjeta que tenía, pero tomó la parte que necesitaba para saquear su cuenta.

“Con las tijeras que rompió el sobre también rompió la tarjeta antigua. Luego me hace firmar unos papeles como constancia de que me entregó la nueva tarjeta”, señala.

“Él se llevó un pedazo de la tarjeta porque dijo que tenía que llevarla al banco para demostrar que se destruyó”, resalta.

En un día hicieron compras por 39 millones de pesos. Una llamada de su entidad la alertó de lo sucedido.

“Me llaman para decirme que me acababan de bloquear la tarjeta porque había hecho compras inusuales. Me dicen: lamentablemente han hecho compras de electrodomésticos por 9 millones”, cuenta.

La sorpresa fue mayor cuando la víctima llego a la Fiscalía a interponer la denuncia y se dio cuenta de que otras personas ya habían caído en la trampa.