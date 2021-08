Ley de borrón y cuenta nueva: vea los tres casos en que se eliminarán los reportes negativos

La Corte Constitucional dio al fin el aval a la ley de borrón y cuenta nueva, que beneficiará a millones de deudores morosos con la eliminación de sus reportes negativos en centrales de riesgo si pagan el total de la deuda o llegan a acuerdos de pago con la entidad financiera a la que le adeudan.

El senador Luis Fernando Velasco, uno de los ponentes de la ley de habeas data, que cabe recordar no es una ley nueva, explicó algunos de los beneficios y cuántos serían los colombianos cobijados con esta iniciativa.

“De entrada, en el momento que el presidente sancione la ley, que es lo último que falta,

se borrarán más de seis millones de reportes negativos, calculamos que eso puede ser volver a vincular al circuito financiero a cuatro millones de colombianos,

pero como esa ley trae una amnistía que dura un año completo, cerca de diez millones más pueden hacer uso de esa amnistía para borrar muy rápidamente sus reportes negativos”, indicó el congresista.

¿Cómo funciona la ley de borrón y cuenta nueva?

De acuerdo con Velasco, la eliminación de los reportes negativos se puede producir en tres circunstancias: que se realice el pago total de la deuda, que se llegue a un acuerdo de pago con la entidad a la que se le adeuda la obligación o si prescribe la obligación en determinado tiempo.

“La gente que logre que se extinga la obligación porque paga, porque hace acuerdos de pago, tiene que contar desde el momento en que se extinga la obligación seis meses y en ese lapso de seis meses le tienen que borrar su reporte negativo, ya cuando le pregunten por uno no pueden decir es moroso, ya tienen que decir ese señor está al día en su obligación, por ello las personas que sin entrar todavía en vigencia la ley arreglaron sus problemas, los beneficia la ley y aquellos que tienen problemas es una buena oportunidad para que vayan den la cara y de esa manera ser de nuevo sujeto de crédito”, detalló el senador.

Otro de los beneficios de la ley, según Velasco, es un mecanismo que en un lapso de 10 días permite que le solucionen inconvenientes de créditos a su nombre bajo la modalidad de estafa, es decir, cuando alguien con su número de cédula saca algún préstamo o producto a hombre suyo.

“La ley nos da un mecanismo para que en máximo 10 días le arreglen a uno ese problema”, aseguró.

Finalmente, Velasco manifestó que un reporte negativo en centrales de riesgo no puede ser excusa para que a una persona no le den un trabajo. También señaló que esta norma cobija todo tipo de obligaciones y recordó que no se pueden reportar las deudas en cuentas de servicios públicos.

“Nunca podrá reportarse a una persona por menos de 135.000 pesos sin antes avisarle al menos dos veces. Si lo llegan a reportar a uno sin avisarle por lo menos dos meses antes ese reporte está mal hecho y lo tiene que borrar de inmediato”, puntualizó.