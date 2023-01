“Limítese a sus funciones constitucionales”: Carrasquilla le responde al gerente de Banrepública

El miércoles, Juan José Echavarría había asegurado que la economía colombiana estaba estancada. El ministro de Hacienda señaló que esto no es cierto.

Quedó planteado un enfrentamiento entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gerente del Banco de la República. El miércoles, Juan José Echavarría advirtió que la economía colombiana no va por buen camino.

“La economía se estancó”: preocupante radiografía del gerente del Banco de la República

“La economía se estancó, la producción del PIB trimestre anterior comparado contra el último trimestre creció cero (…) se estancó parcialmente la creación de empleo en Colombia, en no asalariados y en informal con números negativos, relacionado con eso, la pobreza en Colombia, la pobreza monetaria que venía cayendo a buenas tasas desde el 2010, dejó de caer”, indicó Echavarría.

Hoy, en el mismo escenario, la convención bancaria en Cartagena, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, respondió y calificó esas declaraciones de impertinentes.

“Limítese hablar de política monetaria en público, y discuta absolutamente todas las facetas de la economía, de la sociedad, de todo internamente; pero limítese a sus funciones en este caso constitucionales”, le respondió Carrasquilla.

Para el gobierno, la economía está mejorando y va alcanzar el crecimiento deseado.

“Tengo la absoluta certeza que al final del año vamos a mirar hacia atrás esta discusión y vamos a concluir que tenían razón quienes estamos hablando de que la economía va a crecer por encima de 3,5 %”, indicó el ministro.

Esa mirada del ministro de hacienda contrasta con la del gerente del Banrepública quien aseguró que la inversión está frenada, aumenta el desempleo, las expectativas de inflación también están aumentando y hay cero crecimiento de la economía colombiana.