Lo que usted debe saber sobre el encuentro virtual Asobancaria 2020

Asobancaria 2020 se hará en la virtualidad este año y tendrá como uno de sus temas centrales el panorama económico generado por la pandemia del coronavirus Covi-19 y los efectos de la actual coyuntura sobre la banca y la actividad productiva local.

Previo al evento virtual que se llevará a cabo el próximo jueves, 22 de octubre, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, habló en extenso con Noticias Caracol.

El reto de la reactivación económica

“Habrá una sesión muy especial: Covid-19, evaluación del manejo sanitario, contención y riesgos. Los invitados: Martín Rama, economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial; Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la salud y la Organización Mundial de la Salud, para Colombia; y el exministro Mauricio Cárdenas, como miembro de panel de preparación y respuesta por parte de la OMS.

Compartirán las principales estrategias que, desde sus puntos de vista y entidades, se han diseñado para hacer frente al Covid-19 y exponer tesis que nos permitirán alcanzar una reactivación gradual de la economía.

Esperamos que las conclusiones que se deriven de este encuentro nos permitan aportar soluciones a los problemas de desarrollo que actualmente estamos afrontando en nuestra economía local por cuenta de la pandemia".

¿Cuál es el panorama del sector financiero hoy?

"No hemos sido ajenos a la coyuntura. Con corte a julio, las utilidades de todos los establecimientos bancarios han caído un 40% anualizado. Esto ha deteriorado la rentabilidad financiera de la banca; el indicador nuestro, el ROE, cayó más de seis puntos entre julio de 2019 y julio de 2020. Pasamos de 13.2 a 6.88, ósea que no hay sector inmune, ni siquiera la banca.

Pese a que tenemos este contexto muy retador, los esfuerzos del sector financiero han sido para llevar a cabo la atención de las necesidades de liquidez de los hogares y las empresas. Esto nos ha permitido que, a julio, la cartera bancaria presente un crecimiento del 6.7%.

Si bien los alivios financieros que ha dispuesto el sector han sido primordiales para atenuar los efectos de la pandemia y poder garantizar la reactivación económica, como banca hemos estado comprometidos con una adecuada gestión del riesgo y, de esa manera, hemos preservado el ahorro y la confianza en los colombianos.

También hay que destacar que los establecimientos bancarios han aumentado sus niveles de provisiones en relación con la cartera vencida. Nos hemos preparado, porque sabemos que vendrán tiempos más difíciles. Ese indicador está en un 169%, que es el indicador de provisión, es decir, lo que tenemos provisionado frente a lo que es la cartera de dudoso recaudo. Ahí hemos crecido ese indicador en casi 20 puntos.

Hemos hecho un esfuerzo muy grande, nos hemos visto afectados por la pandemia, pero eso no ha mermado nuestra capacidad de apoyar al país, a nuestros deudores y ahorradores, e incluso al Gobierno durante este trance de poder enfrentar una crisis sanitaria que se volvió una crisis económica y comenzar una etapa de reactivación".

¿Qué decir frente a las críticas a los bancos por el tema de ayudas a usuarios?

"Esas críticas fueron muy tempranas y no aguantaron a ver el balance que se iba acumulando en el tiempo. Si tomamos lo que se ha hecho hasta ahora, el esfuerzo de la banca en todas las medidas implementadas por el sector, equivalen a casi el 40% del PIB del país.

Entre el 24 de marzo y el 2 de octubre hemos entregado casi 157 billones de pesos en nuevos créditos.

Empezamos el programa de acompañamiento a deudores, una iniciativa que se trabajó de manera conjunta con la Superintendencia Financiera y que comenzó el primero de agosto. Al 7 de octubre hemos beneficiado a 1.2 millones de deudores con 20 billones de pesos.

El balance, frente a lo que vemos en otros países de América Latina, deja al sector financiero colombiano como el que más se la jugado por su país.

Y tenemos que reconocer el trabajo conjunto con el Gobierno en el tema de garantías. De los 25 billones de pesos dispuestos para este fin a corte del 13 de octubre, ya nos hemos consumido casi 10 billones de pesos, eso es el 1% del PIB y casi el 38% de toda la línea disponible de garantías".

Lecciones aprendidas

"La emergencia trajo retos para todas las entidades económicas y para el sistema financiero. Uno de los más importantes es el que gira en torno a las medidas de atención al público tras el aislamiento obligatorio que dispuso el Gobierno.

El sector financiero ha venido fortaleciendo la infraestructura, nuestros ecosistemas de pagos digitales, para ofrecer alternativas que faciliten las transacciones, que puedan agilizar las operaciones y al mismo tiempo garantizar un menor riesgo de contagio entre usuarios y personal de la banca.

En el frente digital, se ha convertido en una oportunidad para seguir impulsando esa transformación hacia un ecosistema totalmente digital. Este tema será abordado también en el evento de Asobancaria este 22 de octubre".