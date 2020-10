Conozca cómo el colombiano David Vélez creó el banco digital más grande del mundo

David Vélez es colombiano y además es el fundador de Nubank, el banco digital más grande del mundo. Esta megaempresa anunció que llegará al país a prestar sus servicios.

La compañía acumula 30 millones de clientes y tiene operaciones en Brasil y México. La valoración de esta empresa es de 10 mil millones de dólares. Él es consciente del reto que debe afrontar para consolidarla en su país.

“Si uno se pone a ver cuáles son las empresas más grandes en Colombia son bancos. Cinco bancos son los dueños del 80% de seguros, depósitos, préstamos e hipotecas”, comentó David Vélez.

Es un hombre de 38 años nacido en Medellín. Viene de una familia de empresarios que han construido empresa a base de esfuerzo y valentía.

“Desde los 4 años hacía control de calidad de botones en la fábrica de mi papá. Buscaba la forma de hacerme unos pesos”, contó.

Se graduó de ingeniero en la universidad de Stanford, quería emprender y empezó su carrera en un fondo de inversión.

Posteriormente, en 2013 y después de malas experiencias con el sistema financiero, decidió crear un banco con sucursales digitales. En principio no fue fácil, pues de 30 puertas que tocó, en 30 ocasiones le dijeron que su idea de negocio no era viable.

“En 30 conversaciones me dijeron que no, me decían que no sabía lo que estaba haciendo. Empezamos una casa en donde nadie daba nada por nosotros. Empezamos con tres personas, fuimos creciendo rápidamente”, agregó el empresario.

Con mucho esfuerzo, dedicación e ideas frescas, para marzo de 2013 ya había recaudado 2 millones de dólares, reclutó a sus cofundadores. Hoy ha levantado más de mil millones de dólares.