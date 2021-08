David Vélez, fundador de Nubank, decidió donar la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas

El colombiano David Veléz, fundador de Nubank, el banco digital más grande el mundo, decidió donar la mayor parte de su fortuna, de miles de millones de dólares, a causas filantrópicas. Cuenta por qué lo hizo, hacia dónde irá su donación y el significado que el dinero y la riqueza, tienen para él.

Para él es importante devolver “parte de ese éxito a la gente que más lo necesita”.

Esta es la entrevista que David Vélez dio a Noticias Caracol

Hace pocos días usted y su esposa firmaron esta iniciativa creada por Warren Buffet y Bill Gates con la que donarán la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas. No sé si uno se levanta un día decidido a donar miles de millones de dólares, ¿por qué lo hizo?

No se levanta uno un día… creo que en nuestro caso fueron varios meses de reflexión. Creo que el éxito de Nubank ha sido de una velocidad impresionante que nunca esperamos, y si nosotros vivimos una vida bastante frugal no necesitamos mucho. Pensamos que es muy importante que esta nueva generación de empresarios, especialmente en tecnología, se den cuenta de que esta nueva jornada de empresas de tecnología van a crear una cantidad de valor enorme en nuestros países y es importante que ese valor sea distribuido adecuadamente. Todos los empresarios que han tenido muchas veces la suerte de tener cierto éxito empresarial, que devuelvan parte de ese éxito a la gente que más lo necesita.

Precisamente, Warren Buffet invirtió hace un par de meses 500 millones de dólares en Nubank, la compañía que usted fundó. ¿Tuvo alguna conversación con él que lo llevara a acelerar su decisión?

Claramente empecé a entender el ‘The Giving Pledge’ (la promesa de dar). Tuve la oportunidad de hablar con Bill Gates y me parecía sensacional.

¿Qué tiene en mente sobre el destino de esos recursos?

Las oportunidades no son igualmente distribuidas. Hay gente que nace con una perspectiva de vida llena de oportunidades y hay otra que nace con una perspectiva de vida donde va a tener que trabajar cinco o seis veces más fuerte para llegar a tener el chance de construir una carrera, y eso me parece injusto. Nuestro foco va a ser tratar de ver cómo nivelamos un poco las oportunidades. Vamos a trabajar específicamente hablando en invertir en áreas de educación y liderazgo, que son las herramientas fuertes para darle a la gente la capacidad de abrir más puertas. Queremos hacer algo donde vamos a pensar en grande, donde nos vamos a rodear de la mejor gente del mundo que ha pensado más sobre estos temas.

¿Cuál es la responsabilidad que deben tener los empresarios con la sociedad?

Lo que no queremos hacer es decirle a la gente lo que tiene que hacer con su dinero, no queremos ser moralistas. En nuestro caso nos sentimos muy afortunados de tener familias que nos dieron las oportunidades que tuvimos y gracias a eso hemos podido construir lo que hemos construido. Y creemos que un mejor futuro para países como Colombia va a ser donde todo el mundo tenga la oportunidad de tener éxito.

¿Por qué es tan difícil que los empresarios latinoamericanos se sumen a este tipo de iniciativas si les encanta rezar? Y hay fortunas superiores a los mil millones de dólares.

Hay gente que hace mucha cosa en filantropía y simplemente no lo anuncia. Creo que hay mucha gente muy rica que hace muchísima filantropía y no lo publica y está muy bien. Nos parece muy triste que en Latinoamérica había solo una persona en esa lista, en una región donde existe tanta pobreza y donde existe todavía tanta gente con necesidad. Me parece importante que en Latinoamérica veamos más gente yendo en esta dirección y más nombres de latinoamericanos en esa lista. Ve uno en Estados Unidos gente de tres o cuatro generaciones con una visión de crear dinastías y creo que eso cada vez va a ser menos común. Cada vez la gente joven va a ver lo importante que es distribuir y compartir el éxito con otra gente.

En la carta en que usted hizo pública la decisión de donar su fortuna dice que no hay un límite en la cantidad de dinero que alguien puede gastar. En esa línea, ¿qué significado tiene el dinero para usted y cuál es ese límite?

Nuestra lógica en la carta es muy simple. Sin importar la cantidad de dinero que uno tiene en la cuenta del banco todos vamos a tener un final en algún momento en este mundo, nadie se puede llevar nada para la tumba. Numero dos: hay un límite en la cantidad de consumo que uno puede tener. No podemos ponernos dos pares de zapatos al mismo tiempo. En nuestro caso no necesitamos mucho lujo, vivimos un ambiente familiar cómodo, pero no necesitamos mucho más.

¿La enseñanza más grande de esa carta tiene que ver con los hijos y que sean ellos quienes construyan su propio camino sin caminar bajo la sombra de nadie, trabajando duro por lo que quieren?

Tenemos hijos pequeños, apenas estamos entendiendo las decisiones que debemos tomar para crear un ambiente familiar adecuado, pero eso lo tenemos muy claro. Cuando pensamos qué nos motivó a construir lo que tenemos es lo que nosotros en la calle llamamos ese sentido de desesperación. Es un sentido de que a uno le falta algo y eso lo motiva a uno a conseguirlo. Hay gente que no tiene ese sentido, que lo tuvo todo muy fácil y es triste, es una pérdida de oportunidades. Queremos darles a nuestros hijos todo el amor y apoyo, pero queremos que tengan ese sentido de desesperación a medida que vayan creando para que ellos se sientan capaces y seres humanos realizados y completos.