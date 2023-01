“Los que van a pagar valorización son los que tienen para hacerlo”: directora del IDU

Yaneth Mantilla explicó cómo funcionaría este nuevo cobro que está pendiente de aprobación por parte de la plenaria del Concejo de Bogotá.

Mantilla defendió esta propuesta de la Alcaldía de Bogotá que busca conseguir recursos para construir 16 obras. Ya fue aprobada en primer debate.

“Yo no diría que mano al dril, sino manos a las obras. Nosotros podemos demostrar que estamos ejecutando todas las obras de valorización”, aseguró la directora del IDU.

Según la funcionaria, lo que se tiene previsto es hacer 16 proyectos de infraestructura divididos así: 5 son viales; 6 son aceras y ciclorrutas; 3 conexiones peatonales; un corredor ambiental, y un centro cultural que estaría ubicado en la calle 82 con carrera 11.

“Los que van a pagar la valorización son los que tienen la capacidad para hacerlo en los estratos 4, 5 y 6, es decir, que los estratos 1, 2 y 3 no van a pagar salvo que en el estrato 3 una persona tenga un predio que vale más de $500.000.000”, explicó Yaneth Mantilla.

Además, hizo reparos a administraciones anteriores.

“A los bogotanos les gustaba pagar valorización porque veían las obras, desafortunadamente, durante los últimos 10 años, la gente no vio las obras, pagaron la contribución y las obras estáticas”, sostuvo.

César Cubillos, un ciudadano preocupado por el tema, investigó qué ha pasado con las obras por las cuales se pagó, hace 5 años, un cobro de valorización. Él le pidió explicaciones a la directora del IDU por una intervención en la calle 153.

“Esta obra de La Sirena, actualizamos los diseños y compramos los predios. Hace dos meses, el alcalde Peñalosa puso la primera piedra para la construcción de la avenida La Sirena y la estamos entregando en el segundo semestre del próximo año”, respondió Mantilla.

¿Cuándo llegaría el cobro si es aprobado?

“Nosotros estamos mandando el cobro en enero para que se programen a pagar en el mes de agosto”, declaró y precisó que el pago para residenciales no puede ser más de un predial. En el caso de los no residenciales será no mayor a 2,5 prediales.

¿No se podría financiar las obras de otra manera?

“Con recursos ordinarios estamos haciendo importantes avenidas en el sur de la ciudad, efectivamente en el sur de la ciudad no hay capacidad de pago y estamos haciendo la Bosa, la Cali, que la entregamos, y las tintales. Donde estamos cobrando valorización es donde la gente sí tiene capacidad de pago”, afirmó la funcionaria.

Recordó que, si una persona quiere pagar inmediatamente, tiene un descuento del 10%. También está la posibilidad de diferir el pago a cinco años, por cuotas.

Mantilla se comprometió y firmó “que estamos listos para poder cumplir con todas las obras de valorización que estamos proponiendo”.

Se estima que 2.500.000 personas se beneficiarían de llevarlas a cabo.

