Los seis errores que ‘ni por el chiras’ puede cometer en una entrevista de trabajo

En un proceso de selección, su personalidad y capacidad de comunicar harán la diferencia. Tome nota para no equivocarse.

1. No estar bien preparado

Estudie la empresa a la que se está presentado, su modelo de operación y sus competidores.

2. Dejar una mala primera impresión

Muestre lo mejor de usted, incluyendo estar vestido de una manera formal, sobria y corporativa.

3. No exagerar lo personal

Hable más de su parte profesional y sus proyectos laborales, que de aspectos puramente personales.

4. No hablar en primera persona

No solo diga “yo he logrado”, sino “con mi equipo hemos logrado”, sobre todo si usted tiene personal a su cargo.

5. Logros intangibles

Evidencie sus logros demostrables y cuantificables

6. Olvidar sus habilidades blandas

Destaque también capacidades como interlocución, trabajo en equipo y manejo del inglés.

Tenga en cuenta que hay vacantes para las que se presentan unos 250 candidatos, de los que 4 a 6 son llamados a entrevista y solo uno es elegido.