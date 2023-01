Maduro ordena eliminarle tres ceros al bolívar con el fin de combatir la hiperinflación

Medida entrará en vigencia a partir de junio. Según el mandatario venezolano, la culpa de la crisis es de Colombia por supuestamente robar billetes de su país.

Las nuevas denominaciones empezarían a circular tan solo 18 meses después de lanzarse un cono monetario carcomido por la hiperinflación. Sin embargo, analistas económicos advirtieron que la medida fracasará si no se corrigen los profundos desequilibrios económicos.

Un billete de 500 bolívares (11,3 dólares según las cotizaciones oficiales y unos 2,1 dólares en el mercado negro) será la máxima denominación.

El actual billete de mayor valor, de 100.000 bolívares, pasará a convertirse en uno de 100. Apenas alcanza para pagar un café en la calle pues su capacidad de compra fue pulverizada por la hiperinflación, que según el FMI alcanzará 13.000% este año.

En medio de esa espiral, el bolívar se ha depreciado 92,3% desde el 1 de febrero, cuando el gobierno relanzó un sistema de subastas de divisas, que monopoliza a través de un severo control de cambios.

El nuevo cono monetario está integrado por monedas de 0,5 y 1 bolívar y billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares.

Reemplazará al que entró en circulación a fines de 2016, cuyas piezas escasean pues su impresión va más lenta que la inflación, según expertos.

Diariamente solo se pueden retirar de un banco 10.000 bolívares, la décima parte de lo que cuesta un cigarro.

La falta de efectivo se ha convertido así en otro dolor de cabeza para los venezolanos, que lidian además con el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Vieja fórmula

Es la segunda "reconversión monetaria" en una década, luego de que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez eliminara tres ceros a la moneda para dar paso al "bolívar fuerte", también evaporado por la inflación.

Para economistas como Asdrúbal Oliveros, el fracaso volverá a repetirse.

"Quitarle tres ceros a la moneda sin resolver el problema hiperinflacionario no va a servir de nada", señaló Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.

Los retrasos en la salida a las calles del cono actual derivaron en protestas, con cuatro muertos y cientos de comercios saqueados en diciembre de 2016.

La reconversión de 2008 "tuvo un costo superior a 40 millones de dólares para el sistema financiero, incluyendo publicidad y adecuación tecnológica. En las condiciones actuales, la banca no tiene capacidad financiera para ello", advirtió Oliveros.

Maduro anuncia la medida en plena campaña por la reelección en los comicios anticipados del 20 de mayo.

Infórmese sobre la difícil situación económica que viven los venezolanos:

En pleno Transmilenio, venezolanos cambian bolívares de alta...