Más de 100 arrendatarios rechazan propuesta de firma internacional para salvar Justo & Bueno

Más de 15 meses llevan padeciendo los dueños de los locales arrendados a Justo & Bueno, a quienes les deben más de 200 millones de pesos en arriendo y servicios públicos. Pese a que una firma internacional ofrece una esperanza, los afectados solo desean que les devuelvan los establecimientos para buscar nuevas oportunidades con otros negocios.

La firma internacional Deloitte lanzó un salvavidas con el que ofrece pagar la totalidad de "los cánones de arrendamiento, los servicios públicos entre enero 18 y la fecha en que el juez del concurso determine que se acepta la propuesta de salvamento, pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales, primas a los empleados, poder pagar los impuestos”, explica Alfonso Giraldo Castro, representante de la propuesta de inversión.

Pero Paula Michella Gómez, una de las arrendadoras, dice que ella y otros 150 propietarios “no creemos en Mercadería, llevamos 15 meses esperando. Cuando no hay confianza en un negocio, pues no queremos ser parte del negocio”.

“De esos 1.000 locales hay 150 personas que están en el grupo con nosotros que no queremos el salvamento. Nosotros lo que realmente le pedimos a la Supersociedades es que nos entreguen nuestros locales”, agrega Ómar Henrique Pérez, otro afectado.

El representante de la propuesta de inversión recalca que “si Mercaderías Justo & Bueno se va a liquidación no hay nada que rescatar, porque aquí no hay ningún bien, no hay activos que le permitan al señor liquidador poder entregarles recursos a los que quedaron endeudados con Mercaderías Justo & Bueno”.

Son 25 mil empleos los que están en juego.

El siguiente paso es esperar la fecha de la tercera audiencia, que podría ser en agosto. Según el representante de la propuesta, cada mes que pasa son 40 mil millones de pesos que se suman a la deuda.