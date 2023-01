Más de 2.180 compradores denuncian a Muebles y Accesorios por incumplimientos en los pedidos

Los clientes también se quejan por la mala calidad de algunos productos y la falta de respuesta oportuna del almacén. Superindustria adelanta investigaciones.

Camilo Villalobos es uno de los 2185 compradores que denuncian incumplimiento en las entregas de sus muebles. Asegura que el pasado 26 de marzo realizó la compra en Muebles y Accesorios de una sala y un comedor, cuya entrega quedó para el 26 de abril, pero no estos llegaron en la fecha estipulada.

"El día 30 de abril dijeron que nos hacían la entrega de los muebles, no llegaron, lo reprogramaron nuevamente para el 4 de mayo y no llegaron. En vista de eso el día 4 de mayo radicamos un derecho de petición en la tienda de la calle 80, donde hicimos la compra de los muebles", señala.

Camilo asegura que los muebles finalmente llegaron, pero incompletos. "El administrador Miguel Maecha se comunica con nosotros y nos dice: 'o ustedes aceptan que entre toda a la producción y son 35 días a partir de la fecha, es decir al 5 de julio, o les devolvemos el dinero'. Y la devolución del dinero pueden ser tranquilamente 60 días", añade.

El caso de este ciudadano es similar al de otros compradores como Mauricio Concha, quien sostiene que ante el incumplimiento en la entrega del producto adquirido llamó directamente a la empresa.

"En la empresa no sabían nada del pedido. Después decían que si tenían los datos, pero no sabían dónde estaba, que ya se había entregado al operador logístico y que ya no era responsabilidad de ellos. También nos llamaron del operador logístico a cuadrar la entrega un mes y medio después, que la próxima semana lo entregaban, y el pedido nunca llego", afirmó Mauricio.

Por su parte, Andrés Felipe Llorente también señala que la empresa le preguntaron si estaba interesado en recibir el producto o sí quería la devolución del dinero. "Efectivamente nosotros ya no estamos interesados en ningún producto, porque aparte hemos hecho investigaciones por nuestra cuenta y nos hemos dado cuenta que hay personas a las que les han entregado su producto en pésimas condiciones, dañados o con muy mala calidad", señala.

En la Superintendencia de Industria y Comercio hay una investigación en curso por las quejas recibidas. "Se formuló un pliego de cargos por presuntas infracciones al estatuto del consumidor. Una de esas infracciones es la falta de calidad en los compromisos de post venta, en particular por la demora en los bienes que adquirieron los consumidores", explica María Carolina Cornice, superintendente delegada de Protección al Consumidor.

Cornice indica que la entidad agotará todo el debido proceso y tomará las decisiones que sean del caso. Además, resalta que para la SIC es importante que los consumidores conozcan la ruta de reclamación.

Noticias Caracol buscó a los directivos de Muebles y Accesorios, quienes aseguran que trabajan a diario para responder los reclamos de los clientes.

"Podemos decir que la marca muebles y accesorios en la actualidad y desde la nueva administración está trabajando para mejorar los tiempos de entrega, para garantizar una experiencia satisfactoria del servicio al cliente estamos dando la cara y garantizamos que al 30 de junio vamos a tener resuelta la situación", sostiene Adriana Gutiérrez, gerente comercial de la empresa.

La empresa, de igual manera busca mejorar los tiempos de producción de los muebles y así responder a la gran demanda que tienen.

"De cara al futuro la compañía viene expandiendo sus plantas de producción, reforzando los turnos. Hoy en día tenemos más de 600 personas que están trabajando por solucionar los problemas, por apostarle al futuro y por darle la tranquilidad a los que ya compraron y a los que piensan comprar un mueble de Muebles y Accesorios", dice por su parte Guillermo Calvos, gerente de Producción de Muebles y Accesorios.

Los directivos reconocieron que en febrero de este año tuvieron inconveniente con el software de la base de datos de los clientes, lo que dificultó las entregas, pero que están trabajando a marcha forzada para responderles a todos.

Sostienen también que la meta es que al 30 de junio puedan normalizar las entregas y cumplir con los nuevos pedidos como lo hacen desde hace 30 años.