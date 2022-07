Más de 44 mil personas no han reclamado el subsidio de Ingreso Solidario: ¿hasta cuándo hay plazo?

De acuerdo con Prosperidad Social, más de 44 mil beneficiarios no han retirado giros pendientes de 2021 correspondientes al programa Ingreso Solidario . La entidad aclaró que el último plazo para reclamar estos pagos es el 23 de julio de 2022.



¿Qué pasará si no retira los pagos pendientes del Ingreso Solidario?

Prosperidad Social ha dejado claro que, en el caso de no retirar estos pagos pendientes, ya no se podrá acceder a ellos. No obstante, algunos ciudadanos todavía desconocen que son beneficiarios del programa Ingreso Solidario.

"La señora Rosa no puede moverse, no puede caminar y tiene que ir a una notaría a dar un poder, pero ella no puede caminar. A veces la llevamos, pero es un trabajo difícil y nos gastamos casi 50 mil pesos en ese proceso", señaló un familiar de una mujer beneficiaria de este subsidio.

Nicolás Salazar, director de Prosperidad Social, informó cuál es el paso a seguir para que los colombianos puedan consultar si son beneficiarios o no del Ingreso Solidario.

"Para consultar si tiene pagos de vigencias anteriores, lo primero que tiene que hacer es ingresar a nuestra página ( prosperidadsocial.gov.co ), ingresar al enlace de 'Ingreso Solidario', hacer clic en la opción 'Consulta de pagos anteriores' y simplemente diligenciar sus datos", dijo Salazar.



Además, en la página web también se encuentra habilitado el botón 'Consulta de beneficiarios', en la parte superior derecha de la pantalla, para que pueda corroborar si es beneficiario. Recuerde que solo podrá retirar este aporte en los puntos aliados de SuperGIROS.