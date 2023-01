¿Más fácil, pero más costoso? Bancos hablan de la cuota inicial para vivienda del 10%

Asobancaria cree que esta medida puede aumentar el riesgo y por ello se elevarían las tasas de interés para quienes no pasen la evaluación financiera.

La idea del gobierno es facilitarles a muchas más familias de estratos medios y altos adquirir vivienda nueva. Para eso, les pidió a los bancos que la cuota inicial exigida ya no sea del 30 % sino del 10 %.

“El Fondo Nacional del Ahorro saque una línea en que las familias solamente van a poder poner el 10 % de la cuota inicial para un crédito hipotecario y en el leasing también vamos a buscar que se suba para que el banco cubra hasta el 90 % del valor de la vivienda, en los dos casos habrá una garantía un seguro”, señaló Víctor Saavedra, viceministro de Vivienda.

Para los analistas, es una medida que puede reactivar la construcción, pero no sería inmediato.

Los bancos estiman que la medida haría aumentar su nivel de riesgo, porque las familias tendrán que pagar un mayor monto de crédito. Por eso se elevarían las tasas de interés para las personas que no pasen la evaluación financiera.

“Tenemos que ser muy rigurosos y aplicar prudencialmente el análisis de riesgos cuando vamos a otorga un crédito hipotecario que vaya hasta el 90%”, expresó el presidente de Asobancaria.

También se anuncian ayudas en vivienda, para familias de estratos más bajos.

“Van a tener un subsidio de 40 millones de pesos sumando la cuota inicial y tasa de interés. En segundo lugar, vamos a sumar los subsidios de la caja de compensación y del gobierno para la gente que gane menos de dos salarios mínimos”, indicó Saavedra.

Estas medidas entran en vigencia a finales de julio de este año.