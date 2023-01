¿Más impuestos para motos? Congresistas denuncian errores en la ley de financiamiento

Parlamentarios hicieron sus reparos a la ponencia presentada este jueves. Algunos incluso denunciaron ‘micos’.

“Habían quedado gravado por un impuesto al consumo del 8% todas las motos, antes estaban a partir de 200 cc, pero se va a hacer la corrección”, aseguró Richard Aguilar, senador de Cambio Radical.

En el mismo sentido, Óscar Darío Pérez, presidente de las comisiones económicas, había señalado que los impuestos para vehículos siguen como están.

Otro reparo está relacionado con gravar las escuelas deportivas.

Además, el senador Aguilar aseguró que en la ponencia es necesario aclarar los beneficios tributarios para los miembros de las Fuerzas Militares.

“Se debe hacer la corrección, no solamente el 40% sino que tienen una parte de renta exenta, el 50%. Mal haríamos nosotros en no ayudar a nuestros héroes de la patria. Dicha corrección se va a hacer”.

Según el Partido Verde, existe un ‘mico’ en el texto que permitiría ampliar la contratación en las entidades públicas.

“Es una ley para llenar un hueco fiscal y lo que está diciendo es que usted puede contratar más personal; la JEP nos acaba de decir que no está solicitando más personas. Entonces, ¿qué hacen los congresistas removiéndoles la regla para poder solicitar más personal?”, cuestionó Catalina Ortiz, representante a la Cámara por el Partido Verde.

Para otros congresistas, el hecho que la propia JEP aclarara que no ha pedido más puestos, no significa que las otras entidades no los necesiten.

Entretanto, algunos parlamentarios pidieron que se reduzcan los beneficios que se otorgan a las empresas de los sectores más robustos de la economía.

“Nosotros tenemos una propuesta de recoger 24,5 billones de pesos, por encima de lo que necesita el gobierno, por una razón, porque estamos tocando las exenciones, las deducciones, todo lo que tiene ver con las empresas petroleras, pero, además, con grandes empresas”, señaló Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica.

Otro tema importante, que será motivo de debate, es que a partir de 2019 todas las personas que ganen $3.200.000 millones serán sujetas de la retención en la fuente. Y los que ganen $4,8 millones mensuales hacia arriba empezarán a pagar por impuesto de renta.

También preocupan las medidas que tomará el gobierno para reunir los 6,5 billones de déficit en el presupuesto que no serán recaudados con la ley de financiamiento.

Vea el ABC de la iniciativa:

