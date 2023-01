¿Me pueden anticipar la pensión si me falta muy poquito para cumplir los requisitos?

Existen personas que se quedaron sin entradas económicas por la emergencia a causa del coronavirus y que les faltan pocos meses para cumplir la edad requerida o pocas semanas laborales para acceder al beneficio.

A la pregunta sobre si es posible hacer un adelanto, el presidente de Colpensiones dice que no. “En Colombia no existe legalmente o constitucionalmente la opción de una pensión anticipada. Se tienen que cumplir las 1.300 semanas y la edad (mujeres 57, hombres 63) para adquirir ese derecho, antes no se puede”, manifestó Juan Miguel Villa.

También descartó que en junio se cancelen los pagos de pensión por parte de Colpensiones, como se ha rumorado.

