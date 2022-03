Mejor no salga de las centrales de riesgo

En Colombia han hecho carrera expresiones como: "Me reportaron a Datacrédito ", "Caí en las centrales de riesgo", "Necesito salir de Datacrédito" o "Estoy fregado, aparezco en Datacrédito". Expresiones como esas, en el argot popular, tienen la connotación de que estar registrado en los reportes o bases de datos que manejan Datacrédito y las demás centrales de riesgo como TransUnion y Procrédito, son una pésima noticia, cuando en realidad no lo es.

Según explica Datacrédito Experian, la principal central de riesgo del país, la función de estas entidades es vital no solo para el sistema financiero y comercial del país sino en sí mismo para cada colombiano. La razón se encuentra en que es fundamental que alguien lleve el registro del comportamiento bueno y malo de los clientes de dichas entidades bancarias, comerciales y de servicios públicos.

En otras palabras, en las centrales de riesgo aparece tanto lo bueno (que es la constante) como lo malo de la conducta crediticia de cada persona y eso permite abrir puertas a nuevos créditos o financiación. De hecho, 9 de cada 10 créditos que aprueban las entidades financieras benefician a personas que están reportadas en las centrales de riesgo, y por tanto se puede constatar su historial crediticio positivo. Si nadie administrara esos reportes, sería difícil para cada banco calcular adecuadamente el riesgo que cada cliente potencial puede implicar.

Tenga en cuenta que las centrales de riesgo no son las que aprueban los créditos, ni aconsejan aprobarlos o negarlos. Lo que hacen solamente es informar al banco que lo solicita sobre el historial de cada persona, para que el banco pueda evaluarla.

Por esas razones, no aparecer en las centrales de riego es una pésima idea, pues usted sería un total desconocido para los bancos y entidades comerciales que no tendrían elementos de juicio cuando usted pida un préstamo con la consecuencia de que, ante la incertidumbre de si es buena paga o no, sencillamente no le aprobarán su solicitud.

A manera de recomendación, Datacrédito aconseja:



Que las personas cumplan con el pago de sus obligaciones, ya que eso genera reportes positivos.

No sobrepasar la capacidad de endeudamiento.

Si se atrasa en un pago, tratar de ponerse al día lo más pronto posible.

Recordar que a las centrales de riesgo llegan no solo reportes de los bancos, sino de todos los sectores de la economía y de todos los valores.

No descuidar ninguna de las obligaciones, por pequeña que sea.

Para los jóvenes, empezar a construir su historial crediticio con obligaciones de bajo monto, lo cual les irá ampliando poco a poco su buena reputación y les abrirá puertas a nuevos y más grandes créditos.

Adicionalmente, es bueno consultar con alguna frecuencia su historial creditico en las centrales de riesgo, lo cual es gratuito, a fin de verificar que todo esté en orden. Recuerde que, por ley, los reportes negativos tienen una permanencia limitada en el tiempo: para las moras inferiores a 2 años, el tiempo de permanencia de la información es del doble de lo que duró el retraso. Y para moras iguales o superiores a 2 años, la permanencia es de máximo 4 años, contados a partir del pago o extinción de la obligación.