Mensajes de texto, voz y video sirven como prueba en un proceso judicial si cumplen estas reglas

La facultad de derecho de la Universidad Libre explica las condiciones para validar estos elementos:

- Las pruebas deben ser obtenidas a través de una orden judicial, tener un carácter lícito y poder ser objetadas por el acusado.

- No pueden vulnerar el derecho a la intimidad, salvo que se vea comprometida la vida, seguridad o integridad de una persona.

- Tienen que presentarse en su estado original, es decir, no se pueden descontextualizar, editar ni manipular.

- Esas pruebas podrían ser inválidas si se argumenta 'tacha de falsedad', o sea, adulteración o edición del original.

-También podrían ser inválidas si se demuestra que la persona acusada no es el verdadero autor del mensaje.

- Los audios o notas de voz deben ser originales, no editados, tener buena acústica, y pasar por laboratorios especializados.