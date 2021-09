¿'Micos' en la reforma tributaria? Ministro de Hacienda habla de los "seis articulitos" incluidos

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, explicó en qué consiste la reforma tributaria que se avaló este martes en el Congreso de la República, con la que se prevé recaudar 15,2 billones de pesos y a la que solo le resta la conciliación y la sanción presidencial.

Al ser preguntado sobre si la administración de Iván Duque presentará otra reforma tributaria dio a entender que no.

“Esta reforma tributaria logra reducir el déficit fiscal, generar superávit fiscal primario y generar una reducción de la deuda pública al orden del 62%. Si el gobierno siguiente quiere ir un poco más allá, seguramente tendrá que hacer otra reforma”, aclaró.

Y sostuvo que esta iniciativa, “en el contexto actual, es la apropiada. En un contexto distinto, la reforma tendría que incorporar otros temas”.

“Uno no puede hacer reformas tributarias sin saber la realidad del país, una realidad que es muy difícil”, afirmó.

¿Hay micos en la reforma tributaria?

El ministro Restrepo dijo que al proyecto presentado por el Gobierno solo le agregaron “seis articulitos” y no se colaron micos.

“Iban en la dirección de reactivación”, afirmó.

“Fueron artículos positivos en el propósito general de la iniciativa (…) Ni siquiera son micos, favorecían entidades territoriales en temas como transporte masivo, facilitaban créditos de reactivación para los entes territoriales”, entre otros aspectos, señaló el jefe de la cartera de Hacienda.

Sobre la oposición, que se retiró del debate porque dijo que no hubo suficiente tiempo para discutir los artículos de la reforma tributaria, expresó que le “pareció curioso, porque esa misma oposición participó en el primer debate, las comisiones tercera y cuarta, que votó a favor de la propuesta, revisión de 55 artículos, tuvo el tiempo suficiente, como tuvimos casi un mes y medio para discutir en comisiones tercera y cuarta 500 proposiciones, una a una en detalle”.

“Después vino el segundo debate donde se aumentaron seis articulitos, creo que hubo tiempo suficiente”, consideró.

El ministro de Hacienda, además, se comprometió con los colombianos a que con esta reforma tributaria “no se afecta la clase media, no se afectan las clases vulnerables, no se afecta a los pensionados, no se aumenta la base de personas naturales en el impuesto de renta”.

Aseguró que con este proyecto de ley “se beneficia el joven que quiere matrícula 0, el joven que quiere tener una oportunidad de empleo, la mujer, el hombre, la persona en situación de discapacidad que va a tener oportunidades laborales con incentivos para ese propósito, el microempresario que necesita liquidez con un subsidio a la nómina y también las familias vulnerables con la renta básica de emergencia”.

También dijo que “se fortaleció el régimen simple, se aumentó el umbral de 80 mil UVTs a 100 mil UVTs y por esa vía vamos a beneficiar a 400 mil micro y pequeños empresarios”.

Ellos, añadió, “van a tener el beneficio de una tarifa que en promedio es la mitad del impuesto de renta y que simultáneamente tiene el beneficio de pago de IVA y de seguridad social”.

Austeridad del gasto público con la reforma tributaria

El proyecto involucra un ahorro que es de 1,9 billones de pesos “con control en el crecimiento a la adquisición de bienes y servicios, con ahorros en gastos de viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos, combustibles, con no renovar programas de telefonía celular y móvil a menos que sea necesario, con un avance en racionalización en algunas unidades”, explicó Restrepo.

Como primer paso, informó, ya “se suprimieron tres consejerías presidenciales: la de asuntos políticos, la vicepresidencial y la de asuntos económicos y de transformación digital que se suma a otra existente. Desde hoy el Gobierno Nacional se aprieta el cinturón para lograr austeridad en el gasto público”.

Respecto a que el proyecto aprobado no fue compartido ampliamente, el ministro sostuvo que “no existe reforma tributaria que se haya socializado como esta en toda su historia. Hicimos recorrido por toda Colombia”.