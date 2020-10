Miel Felina: hamacas de ventana y otros accesorios para gatos

View this post on Instagram

⚙️Trascender va más allá de perdurar en el tiempo... Campechana o hamaca en cuero, muestra de elaboración de uno de nuestros productos más emblemáticos oriundos de los llanos orientales.🔨✂️ #atelier #taller #leather #handmade #artisan #saenzleather #leatherdesing #leathercuts #campechana #hechoamano #hechoencolombia #artesanal