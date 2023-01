Millonarias sanciones a empresas que contraten irregularmente a venezolanos

Ya hay investigaciones en curso contra empleadores en diferentes zonas del país, por violar las normas y por explotación laboral.

"Tenemos 594 investigaciones abiertas, especialmente por varias razones: no pago del mínimo, no pago seguridad social, ni prestaciones sociales y retención de salarios", explicó la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo.

Las sanciones económicas para esas compañías oscilan entre uno y mil salarios mínimos.

"No vamos a permitir que ningún empresario en Colombia les vulnere derechos a los venezolanos y tampoco a los colombianos de poder acceder a un empleo", recalcó la funcionaria.

El problema cobija no solo a venezolanos en situación migratoria irregular. Las normas deben cumplirse también con más de 175 mil venezolanos que cuentan con permiso especial de permanencia.

Hay más de 700 mil venezolanos en Colombia, según Migración, y al menos el 30 por ciento son inversionistas y generadores de empleo en este país.