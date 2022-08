Minhacienda advirtió ante asamblea de la ANDI que el monto de la reforma tributaria no bajará

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tuvo su primer acercamiento con los empresarios más grandes del país en la asamblea de la ANDI que se instaló en Cartagena. Frente un auditorio repleto, hizo una evaluación de lo que se recibe del próximo gobierno y, por supuesto, de la reforma tributaria .



Ocampo indicó que los niveles de pobreza y desigualdad están peores que cuando inició el mandato de Iván Duque: “Hoy en día tenemos niveles de pobreza superiores a los que existían antes del gobierno Duque, porque el 2019, antes de la pandemia, comenzamos a ver un aumento de la pobreza en Colombia”.

También afirmó que la desigualdad en Colombia es preocupante.

Se refirió a su papel como ministro de Hacienda dentro de la junta del Banco de la República, pues le preocupa que será el único miembro designado por el gobierno Petro: “Este es el caso más especial de que todos los gremios independientes fueron nombrados por el gobierno anterior, nunca había ocurrido eso. Que comience un gobierno y que todos los miembros de la junta del Banco de la República estén nombrados por el gobierno anterior. Aquí en Colombia existía la regla que son dos, y muchas veces ha habido tres, pero nunca así”.

Y luego pasó al tema que todos esperaban, la reforma tributaria. Los explicó punto por punto y mandó mensajes claves. Las exportaciones del país tienen que crecer en un 20% e hizo un llamado a las empresas instaladas en zona francas: “O son para exportar o no existen, estamos alineados con el ministro de Comercio para ver cómo hacemos eso. La zonas francas no son para vender el mercado interno, punto”.

También fue enfático en decirles a los empresarios que no va a reducir el monto de la reforma ni la tasas de los tributos, y les advirtió que si quieren conservar sus beneficios actuales tienen que proponer compensaciones al país: “Discutamos, propónganme qué alternativas existen, porque la alternativa no es bajar del 25 (de recaudo de la reforma tributaria) a 10, esa alternativa para el gobierno no existe. Si quieren hagan alternativas para compensar lo que quieren conservar como beneficio”.

Calificó como inequitativo las nueve páginas que recibió y que contienen la larga lista de beneficios tributarios que hoy disfrutan las empresas del país.