Minhacienda destacó avances de economía colombiana ante inversionistas y calificadoras en Nueva York

Mauricio Cárdenas tuvo una jornada de trabajo en la que defendió la gestión del Gobierno y destacó la recuperación de Ecopetrol.

“En los últimos años no recibimos recursos por parte de Ecopetrol. Pero ya llegó el momento, en que sobre la base de esas utilidades, Ecopetrol vuelve a transferir sus dividendos a los accionistas”, declaró.

El objetivo del viaje era evitar que otras firmas, como Moodys y Fitch Ratings, no tomen la misma decisión de Estándar and Poors que bajó la calificación crediticia del país en 2017.

“Ellos son autónomos. Nosotros no podemos hablar por lo que ellos estén pensando, pero sí somos conscientes de que en este momento hay que estar particularmente alerta para poder dar toda la información y que ellos se formen una opinión lo más informada posible con todos los elementos de juicio”, añadió.

El funcionario también se reunió con el ex director de la CIA y experto en finanzas George Tenet, con quien dialogó sobre operaciones de privatización de compañías como Coltel.

#LoÚltimo Calificadora de riesgo Standard & Poor's bajó calificación crediticia a Colombia. La firma tomó esa decisión ante el bajo crecimiento de la economía y la incertidumbre que generan las elecciones del próximo año https://t.co/RrYMGTXHET pic.twitter.com/dHY1NVGxvs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 12 de diciembre de 2017