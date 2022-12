Ministerio de Comercio anuncia controles más estrictos a las agencias de viajes por internet

Unas 6.000 empresas se valen de plataformas digitales para vender paquetes turísticos. Sin embargo, algunas no cumplen con las normas.

“Utilizamos la información que está en las plataformas para lograr establecer quiénes son los prestadores de servicio, qué están vendiendo y, dentro de eso, saber cuáles son los prestadores de servicios que no están cumpliendo ", declaró la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

La funcionaria anunció la primera multa a una empresa que no tiene licencia. “El caso Booking es el de un establecimiento que lleva varios años evadiendo el registro nacional de turismo”, informó.

Las investigaciones del Ministerio de Comercio serán trasladadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se investiguen posibles casos de evasión tributaria y publicidad engañosa.