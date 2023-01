Ministerio de Minas causa polémica por informe sobre reservas de petróleo y gas: ¿qué tantas hay?

En diciembre de 2022, el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web lo que serían las conclusiones definitivas de la cantidad de reservas de gas y petróleo que hay en Colombia.

El problema es que al parecer no hay claridad del origen de las cifras, ni siquiera la misma viceministra de Energía, que aparece como una de las responsables del informe, conoce ese detalle.

Publicidad

Hecho que respaldó el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien habló con los supuestos responsables que aparecen en el encabezado del informe.

“A varias de ellas les pregunté y les dije ‘esto tan raro’ y me dicen ‘pues estamos en las mismas, no lo conocimos, no participamos’, pusieron el nombre ahí como que son las personas que tienen ese cargo, pero así como que hayan participado, no lo manifiestan”, dijo.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro desde su viaje a Davos citó estas cifras asegurando que hay reservas de gas hasta 2037.