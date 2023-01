Ministro Carrasquilla revela lo que será el panorama económico para Colombia en 2019

“Tenemos que pagar $170 billones en impuestos y eso es una discusión que el país necesita dar”, manifestó.

Lo primero que debe hacer el Gobierno, de acuerdo con el ministro, es definir en qué sectores se tendrán que hacer recortes, ya que no se aprobó la ley de financiamiento como se había presentado originalmente.

“Hemos congelado 14 billones de pesos. Hay un congelamiento por ese monto. Desde luego los gastos de este primer trimestre estas provistos, no va a haber ninguna clase de problema y vamos a aprovechar este primer mes o primeros meses del año para identificar exactamente dónde van a venir los recortes”, afirmó.

En entrevista con Mañanas Blu y Noticias Caracol el ministro aclaró que entre menos quieran pagar los colombianos en impuestos más recortes presupuestales se deben hacer. “Por eso es tan importante ajustarnos el cinturón a lo que estuvimos dispuestos a poner sobre la mesa en materia de tributación”, añadió.

El ministro además aseguró que solo las personas de más altos ingresos tendrían una modificación en el pago de sus impuestos.

Advirtió que para poder financiar el post conflicto y otros rubros sociales se necesita que los colombianos paguen más impuestos.

Finalmente, el ministro explicó que no hay más plata para nueva infraestructura vial del país. Pese a la venta de Isagen, este gobierno cerrará lo que está en proceso de ejecución.