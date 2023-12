Ministro de Minas habla sobre precio de la gasolina y el ACPM: atentos conductores

El presidente Gustavo Petro confirmó a mediados de diciembre que se había cerrado la brecha del precio de la gasolina y que solo faltaba un incremento de los anunciados por el gobierno, que han sido de alrededor de 400 y 600 pesos a lo largo de 2023. ¿En qué fecha se dará esa subida?



El ministro de Minas, Andrés Camacho, indicó que “en tema de gasolina, el ministro de Hacienda lo ha señalado, tenemos una muy buena noticia y es que se ha logrado cerrar la brecha. Queda faltando, según la información del ministro de Hacienda, un último incremento, y con eso damos una buena nota al país que hemos logrado entre todas y todos con un tremendo esfuerzo y es cerrar ese déficit que tenía en dificultades las finanzas públicas y que se ha logrado cerrar con las medidas que se han adoptado”.

Aunque se dice que el último aumento anunciado por el gobierno Petro será en enero, Camacho reveló que “el ministro de Hacienda ya lo señalaba, están revisando los indicadores económicos del cierre de año y sobre esa base vendrán para el próximo año las medidas de cómo se puede espaciar, de tal manera que cada vez impacte menos en el bolsillo de los colombianos”.

Cabe aclarar que el presidente Petro dijo que el galón de la gasolina subirá después de eso “con los vaivenes del precio internacional”.



¿Qué va a pasar con el ACPM?

“Por el momento no hay ninguna decisión sobre incrementos en el combustible diésel. Se han venido estudiando otras alternativas de financiación, de revisión de las mezclas, de revisión de la fórmula y todo eso es parte del trabajo técnico que se está haciendo para garantizar que no se afecte el bolsillo de los colombianos y especialmente dicen que tiene unos impactos importantes en alimentos, en transporte público, entonces ahí se está trabajando seriamente desde el Ministerio de Hacienda y con la participación de los otros ministerios para lograr la mejor solución. Pero al momento no hay ninguna decisión ni hay ningún anuncio de incremento”, afirmó el ministro de Minas.