Mintrabajo a Rappi: “Injusto que empresa de US$1.000 millones no tenga cómo dar garantías”

Luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara la protesta que hicieron los domiciliarios de Rappi en contra de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un fuerte anuncio también.

La ministra llegó a la comisión séptima de la Cámara de Representantes para dialogar con los miembros de esta sobre la reforma laboral. Allí cuestionó fuertemente al CEO de Rappi, Simón Borrero, quien ha dicho que la compañía no es rentable.

La titular de la cartera de Trabajo se sumó al cuestionamiento que en las últimas horas hizo el presidente Gustavo Petro sobre la protesta de rappitenderos, que llegó el pasado martes, 28 de marzo de 2023, hasta el Congreso de la República.

Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo.



Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre. https://t.co/LsrwUnvb0e — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2023

Gloría Inés Ramírez le pidió a Borrero que respete la mesa técnica o ellos irán también a las calles.

“También yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogos, diálogo responsable y llamo al CEO de Rappi para una mesa técnica que tiene con el Ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos, como él quiere, a las calles”, indicó la ministra Ramírez.

Y agregó: "Pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de 1.000 millones de dólares me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a los trabajadores y trabajadoras".

"Y como son independientes, yo lo que simplemente voy a hacer es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un PILA, quien lo contrata tiene que dar la cuenta del PILA, vamos a ver si eso se cumple en el país", apuntó.

La compañía Rappi ha asegurado que si el texto de la reforma laboral pasa tal cual como está, el 90% del total de los domiciliarios se quedarían por fuera de la compañía.

La ministra de Trabajo no se reunió finalmente este miércoles con los representantes de la comisión séptima y la próxima semana se definirían los ponentes.

Los rappitenderos le respondieron a la ministra de Trabajo

Los rappitenderos que se manifestaron el martes y los directivos de Rappi se refirieron a las declaraciones de la ministra de Trabajo.

En la protesta de este martes participaron cerca de 2.000 domiciliarios de Rappi, quienes señalan que no se presentaron hechos violentos, como lo asegura la ministra, y que fue una marcha pacífica.

“Yo le quiero preguntar a la señora ministra de qué clase de violencia está hablando, la manifestación que se presentó ayer 28 fue una manifestación pacífica y ejemplar porque no hubo desmanes de ningún tipo, no se a qué tipo de violencia se estará refiriendo ella, porque las anteriores convocatorias que se hicieron a nivel nacional las hizo fue un sindicato. Entonces no sé a qué clase de manifestaciones estará refiriendo porque la de ayer fue impecable y fue completamente transparente”, expresó Álvaro Velasco, representante de los domiciliarios de plataformas digitales.