Mintransporte habla sobre la integración de Viva Air con Avianca: “Solicité una decisión pronta”

En entrevista con Noticias Caracol, Guillermo Reyes, ministro de Transporte de Colombia, habló de varios temas, entre ellos, la posible integración de Avianca y Viva Air, luego del visto bueno de la Aeronáutica Civil. La mayor preocupación son los cerca de un millón de personas que tienen reservas sin quien les responda.

“Hemos activado un PMU con la Aeronáutica, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio y con las aerolíneas para buscar cómo identificamos esos viajeros de Viva, ahora nos toca agregar los de Ultra, para que puedan garantizar una reserva para los mismos días porque uno tiene pagados hoteles, alimentación y sin tiquetes aéreos”, exclamó el ministro.

¿En qué va la integración Avianca-Viva?

El ministro Reyes aseguró que le pidió una pronta decisión al presidente de Avianca frente a este tema y explicó por qué es importante la integración.

“Conversaba con el presidente de Avianca solicitándole una decisión pronta para el país. ¿Por qué la integración es importante?, porque uno podría decir 'no se integren' o que Avianca no acepte... Eso hace que la única forma de obtener el reintegro o posibles reservas es o que Avianca y Latam le cedan sillas o que tenga que ir a una demanda con una situación a muy largo plazo", explicó el ministro.

Y agregó: "La integración qué permite, como lo ordenó la Aeronáutica, que es lo no le gustó mucho a Avianca, que le ordena primero, para poder aceptar la integración, que tiene que asegurarle a todos los usuarios que tienen pasajes, a las agencias de viajes que tienen tiqueteras, o que les reembolsan o indemnizan, o que les van a dar una garantía de su reserva. Ese es el punto más importante de la decisión porque finalmente Avianca podría decir 'pues yo no me integro y pido los slots' (turnos de salida y aterrizaje en los aeropuertos)... Aquí la pelea de las otras aerolíneas contra la integración era que se quedara Avianca con el monopolio”.

Pero “lo que dice la Aeronáutica Civil es le acepto la integración con la condición del tema de los pasajeros y los tiquetes, pero también que no va a tener los slots que tenía Viva o no la totalidad”, apuntó Reyes.

En relación con la decisión de la entidad, el ministro dijo que “no se permite monopolio y no es más del 50% del mercado”.

Crisis de Ultra Air

A esta situación se suma que Ultra Air anunció la suspensión de venta de tiquetes por crisis. ¿Qué pasa con esta aerolínea?

“Ultra Air es una aerolínea colombiana de accionistas antioqueños, no es una aerolínea muy grande, seis aviones, todos adquiridos a través del sistema de arrendamiento financiero y (sobre) esta aerolínea ya hace unos algunos días yo le había dicho al país que me había generado preocupación la situación de sus pasivos frente a sus activos, había enviado una alerta, le había pedido al presidente de la aerolínea me certificara los balances y la superintendente de Transporte le había hecho el requerimiento correspondiente la semana pasada", sostuvo.

Y añadió: "En ese proceso, JetSmart le había hecho una oferta de compra, nos la hizo saber y se la comunicamos al país, lo que era una salida, un salvavidas importante para la empresa. Sin embargo, ayer (miércoles 22 de marzo de 2023) el presidente de JetSmart indicó que no seguirían adelante con la propuesta, que desistían por dos razones: por la situación económica y, la segunda, por la situación de los aviones, porque los mismos estaban en proceso de ser requeridos por los dueños”.

¿A qué se debe la crisis de las aerolíneas?

“La verdad es que se trata de aerolíneas de bajo costo, lo es por supuesto Viva y también Ultra, y aquí está en evidencia que nos está pasando factura de cobro el tema de los altísimos precios de la gasolina, el IVA que va en la gasolina, el IVA de los tiquetes, que subió del 5 al 19%, o que, como diría el ministro de Hacienda, no es que subió, sino que volvimos a la tarifa anterior a la pandemia, pero en los cálculos que tenemos es que sí subió y el tema del dólar, todo eso ha tenido repercusiones en el transporte aéreo en Colombia”.

Ministro propone rebaja en tiquetes aéreos

“Los tiquetes se dispararon porque subió la gasolina, subieron los impuestos, en concreto el IVA, y otros factores que tienen que ver con el dólar, entonces le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que flexibilice su posición y a los tiquetes bajarlos al 5%, como estaba, para que vuelva a crecer ese mercado”.

Sin embargo, la respuesta del ministro de Hacienda es que esto implicaría perder 1,2 billones de pesos. “Y si eso no se puede, por ahora vamos a buscar qué otra fórmula hacemos para generar crecimiento de pasajeros”, anotó el ministro Guillermo Reyes.