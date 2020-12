“Miserable y muy irrisorio”: así califican centrales obreras aumento del salario mínimo para 2021

Las centrales obreras de Colombia calificaron de “miserable” el aumento del 3.5 % en el salario mínimo para el 2021 , que, según anunció el Gobierno, quedó establecido en $908.526, más un auxilio de transporte de $106.454.

“Una nueva frustración más para los trabajadores, en esta oportunidad los del salario mínimo, dado que el aumento evidentemente es miserable, muy irrisorio y no corresponde no a las expectativas no solo de los trabajadores, sino del país”, dijo Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Al anunciar el aumento, el Gobierno de Iván Duque destacó que se logró establecerlo en más de un millón de pesos, pero Arias aseguró “no se puede engañar a la gente con estas cifras acomodadas” y que el salario básico, sin incluir auxilio de transporte, debe ser justamente de un millón de pesos.

“No es cierto que los trabajadores tengan ahora un millón de salario básico, no, son 908.500 pesos no más. Es decir, estamos a 91.500 pesos, más del 10 %, para completar el millón de salario básico”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno terminó haciendo el incremento del salario mínimo pensando en los empresarios, en sus socios”.

Asimismo, señaló que el ajuste está “muy lejos de las aspiraciones y necesidades” de una población que requiere salarios más altos para ser “verdaderamente un comprador, un consumidor”, y “no ser solo un ‘vitrinero’”.

Entretanto, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), consideró que el incremento del salario mínimo en Colombia para el 2021 “es una medida que está acorde con las condiciones económicas del país”, afectado por la pandemia del coronavirus COVID-19 .

“Que el ingreso total haya llegado a 1.014.000 pesos es un avance, porque un incremento del 3.5 %, con una inflación del 1.5 %, 1.7 %, y una productividad negativa, es sin duda alguna darles ingreso real a los trabajadores”, dijo.

Eso significa, según explicó, que el incremento del salario mínimo está por encima al de los costos, por ejemplo, de la comida, el transporte y los servicios, por lo cual “se protege esa capacidad de comprar que tienen los ciudadanos”.

Puntualizó que es muy fácil pedir un aumento del 12 % o el 14 %, pero que esos salarios lo tienen que pagar las empresas, que, pese a la reactivación económica en medio de la pandemia, no han logrado recuperar sus ventas.

“Es una diferencia entre lo que las centrales obreras piden, que pedir es muy fácil, y otra cosa es lo que se pueda pagar a la luz de lo que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus”, concluyó.