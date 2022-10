Molestia en el Congreso de Fenalco porque el presidente Gustavo Petro no asistió

Cuando el Congreso de Fenalco estaba a punto de comenzar en Cartagena, los asistentes fueron notificados sobre la ausencia del presidente Gustavo Petro. La molestia se hizo evidente, pues los comerciantes señalaron que ya habían cancelado el evento en septiembre para acomodarse a la agenda del mandatario.

Pese a la inasistencia del jefe de Estado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, fue directo en sus mensajes a Petro. "No podemos decir que el comercio no le da valor agregado a la economía del país. Si generar el 25% del empleo colombiano no es darle valor a la economía del país, ¿entonces dónde está el valor de la economía colombiana?", cuestionó.

Agregó que “si al comercio le va bien, a la economía del país le va bien. Pero si al comercio le va mal, la economía del país se cae. O sea que somos el pivote del manejo de la economía del país”.

Asimismo, el presidente de Fenalco le dijo a Petro que se hizo una encuesta en el país y, según él, el 89% de los colombianos está de acuerdo con el día sin IVA, por lo que le pidió revivirlo en segundo debate de la reforma tributaria para impulsar el comercio local.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, le aseguró a Cabal que entregaría estos mensajes al primer mandatario.

También se comprometió a darles a los comerciantes “un informe legislativo, además, para que transversalmente puedan revisar lo que nos viene, a ver ustedes qué piensan, porque no solamente es un tema de comercio, no solamente es un tema de reforma tributaria, es un tema de país integralmente visto en el que necesitamos la inteligencia y el aporte de ustedes”.

“Los necesitamos de este lado, no de otro lado, construyendo país, construyendo empleo como lo están señalando, construyendo ingresos. Los necesitamos, somos un solo equipo de colombianos”, recalcó.

Entretanto, el ministro de Comercio, Germán Umaña, planteó “preguntas sobre la reforma tributaria, que yo no soy el ministro de Hacienda, pero por lo menos me intrigan. ¿Por qué crecen tanto las utilidades del sector financiero y por qué no crecen nada más en Colombia?”.