“Nadie ha planteado poner IVA del 19% a la canasta familiar”: Iván Duque

El presidente explicó cómo la ley de financiamiento busca “hacer más equitativo el sistema tributario”. ¿Qué opinan los expertos?

“Aquí nadie ha planteado poner un IVA de 19 a la canasta familiar, pero un día tenemos que hacer una reflexión como país. El señor y la señora de estrato 6 van al supermercado y llenan su carrito y todo lo que tiene IVA cero; significa que el Estado a esas personas les está regalando más de $100.000. Pero la señora de estrato 1 va a hacer el mercado y escasamente, si le va bien, son $20.000 o $25.000. Entonces la diferencia es entre $100.000 y $25.000. ¿No será que se pueden hacer cosas más equitativas en los sistemas tributarios?”, explicó Duque en diálogo con Noticias Caracol.

“El ministro hasta ahora está llevando la discusión del presupuesto para que para se apruebe. Para definir las fuentes hay muchos temas importantes en discusión”, añadió el mandatario.

Según Duque, “personas que tienen altísimos niveles de ingresos no están tributando lo suficiente. Con ese apoyo podemos tener unos recursos que permitan aliviar la carga para generar más empleos en la pequeña y mediana empresa”.

Y agregó que nada es inamovible en este proyecto: “Un mecanismo que ha funcionado en otros países ha sido la devolución, pero no me quiero casar con ninguno porque esa es una discusión que estamos teniendo con el Congreso”.

Finalmente señaló cuál es el objetivo de su plan. “Los que hoy no pagan renta no van a pagar. Esa clase media emergente no debe pagar más. Concentrémonos en esa clase que no está pagando lo suficiente”, puntualizó.

Expertos opinan

“Los ingresos bajos obviamente van a recibir el impacto, pero es en los ingresos altos que se va a sufrir el golpe porque nunca han pagado el IVA sobre alimentos y esto podría llegar incluso al 1,5% de su gasto”, señala Camilo Herrera, analista económico.

“Puede existir la posibilidad de que, ante esa unificación de tasa, particularmente en esos productos, la gente quiera irse al canal informal para no pagar el IVA”, añade.

Para los economistas, el beneficio es que con una sola tarifa se sabrá cuánto se pagará y se facilita el reclamo por los bienes y servicios que consuma.

