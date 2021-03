¿Necesita dónde hacer sus prácticas laborales? 488 entidades del Estado abren sus puertas y pagan

El gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo , lanzó este lunes la nueva versión del programa Estado Joven, el cual busca facilitarle a miles de jóvenes su ingreso al mercado laboral.

De las 6.200 entidades que hay en la administración pública, unas 488 están ofertando, desde este primero de marzo hasta y el 19 de marzo, las vacantes que tienen disponibles para que los jóvenes sin experiencia puedan hacer sus prácticas en organismos del Estado y, por esa vía, incursionar más fácilmente en el mercado laboral.

“¿Cómo le exigen a una persona que está estudiando experiencia laboral? No la puede tener y por esa razón hemos hecho la tarea para quitar esa talanquera”, explicó Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El registro y postulación de las vacantes se realizará a través del sistema de información del Servicio Público de Empleo con apoyo de las agencias de gestión y colocación de empleo de las cajas de compensación familiar.

“Cada vez que sale un reporte del DANE mirando el desempleo, automáticamente salen dos poblaciones muy fuertes: mujeres y jóvenes”, indicó Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo.

Las alcaldías de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial podrán participar.

“Conseguimos 6 mil millones de pesos, que aparentemente no es mucha plata, pero nos da la pauta, la ruta para empezar a volver a trabajar en el programa Estado Joven”, dijo Cabrera.

El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad con formación en los distintos niveles educativos.

Las prácticas laborales tendrán una duración máxima de cinco meses con una intensidad horaria de 38 horas a la semana y los estudiantes seleccionados recibirán el pago de un auxilio de práctica mensual, que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente de 908.526 pesos.

Para el sector privado, promete el Ministerio del Trabajo, se está impulsando un beneficio de deducción tributaria para aquellas empresas que contraten a jóvenes de 18 a 24 años de edad en su primer empleo.

“Por cada cien pesos que paguen por estos muchachos, que contraten a esto jóvenes, ellos pueden deducir de su impuesto de renta el 120 por ciento”, aseguró el ministro.

Para el segundo semestre del 2021, el programa Estado Joven cuenta con recursos para financiar a un poco más de mil practicantes en todo el país.

Además, diferentes empresas del sector privado abrieron oportunidades para emplear a jóvenes de perfiles muy variados.

Por ejemplo, la agencia de empleo de Compensar tiene registradas oportunidades laborales en diferentes empresas y para todos los perfiles.

Vacunación: 40 vacantes

Call Center: 80

Ventas: 40

Post cosecha: 30

Hidrocarburos: 10

“Estamos buscando auxiliares de enfermería para que adelanten todo el proceso de vacunación del COVID, asimismo, tenemos vacantes para asesores comerciales con experiencia en ventas, agentes de ‘call center’ bilingües con experiencia en servicio al cliente y operarios de post cosecha para trabajar en el sector floricultor. Por último tenemos vacantes para operarios en el sector hidrocarburos”, manifestó Karen Johana Garzón, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar.

También, al estar en auge los servicios de tecnología y telecomunicaciones, empresas como Óptima abrieron una convocatoria.

“Se hace necesario que el ingeniero o la ingeniera, el tecnólogo, el técnico o quizás ese estudiante del Sena o de últimos años de carrera, cuente con Óptima como una opción: necesitamos 20 personas aproximadamente”, anunció Andrés Aparicio, directivo de esa compañía.

Y algunas multinacionales norteamericanas les apuestan a jóvenes que buscan su primer trabajo.

“En este momento tenemos más de 400 vacantes a nivel nacional en el área de ventas, estamos buscando los mejores vendedores de toda Colombia con experiencia y sin experiencia”, señaló Karen Parrado, reclutadora de ‘Home Territory’.

Los emprendimientos también buscan talento joven. ‘Wakea’ es una empresa antioqueña que busca innovar con un kit para cultivar hongos comestibles.

“Acá buscamos jóvenes que no les guste la empresa tradicional (...), donde no tienen mucho espacio para opinar, donde están con un guion, con el manual a toda hora (...), nos gustan jóvenes que vengan a proponer, proactivos que no les de miedo metérsela toda”, dijo Raúl Hoyos Arango, gerente del emprendimiento ‘Wakea’.

Según este emprendedor, la curiosidad, el inglés y la disposición para aprender son las competencias más importantes para encontrar trabajo.