Nicolás Maduro mantendrá subsidio a gasolina solo a quienes se registren en censo

Quienes no se acojan “pagarán el combustible al precio internacional”, advirtió.

Oposición calificó el anuncio como una medida de control social y político.

Remarcó durante su alocución, que entre el miércoles y el viernes de esta semana los venezolanos tendrán la "última oportunidad" de acudir a los puntos que ha dispuesto el Gobierno en todo el país para registrar sus datos en el Censo de Transporte y conservar el precio subsidiado del combustible.

"La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia", dijo tras estimar que Venezuela pierde 18.000 millones de dólares al año por el tráfico ilegal de este líquido hacia el país vecino.

Maduro subrayó también que mantendrá el "subsidio directo a todos los dueños de vehículos automotores" de Venezuela a través del gubernamental "Carné de la Patria", un censo creado el año pasado y en el que se han inscrito más de 17 millones de personas (cerca de la mitad de la población nacional) según datos del oficialismo.

Insistió en que es una decisión "tajante" y esta semana los ciudadanos tendrán la última oportunidad para registrarse y merecer el subsidio, aunque no adelantó fechas de cuándo entrarán en vigor los nuevos precios.

El precio promedio del litro de gasolina en Colombia (cerca de 1 dólar) es suficiente en Venezuela para llenar los tanques de unos 700 vehículos medianos.

Opositores y algunos transportistas de Venezuela han rechazado el registro de vehículos, una medida que según el Gobierno busca controlar el "derroche", por considerar que impondrá un "racionamiento de gasolina".

Las agrupaciones opositoras pidieron a la ciudadanía "no ser parte" del censo que consideran discriminatorio.

