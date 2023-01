No aumentar la edad y focalizar subsidios a las más bajas: las puntadas de la reforma pensional

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó que la discusión sobre la iniciativa, que será presentada en 2020, incluirá a trabajadores.

El gobierno le apuesta hacer una reforma pensional socializada y en lo posible concertada con los distintos sectores tanto empleadores como trabajadores. Esa es la principal razón por la cual este año queda congelada, pero lo cierto es que en el primer trimestre de 2020 sí llegará al Congreso.

“En el otro año en el primer trimestre. Qué bueno es sentarnos en una mesa técnica en donde además de los estudiosos y expertos, que son los que saben del tema, puedan estar sentados los empresarios y los trabajadores”, aseguró la ministra Arango.

Arango también dio algunas puntadas de lo que sería la propuesta: respetar los derechos adquiridos, no tocar la pensión sustitutiva, focalizar subsidios en las pensiones más bajas y no subir la edad de pensión.

“No se puede aumentar la edad porque no es el tema, no es la edad. No nos engañemos, el tema es un sistema que esta distorsionado”, puntualiza.

Actualmente, según el Ministerio de Trabajo, en el país hay 22 millones 600 mil trabajadores de los cuales sólo 8 millones 300 mil cotizan en el sistema pensional.

