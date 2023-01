¿No entiende por qué aumentó el pago en la declaración de renta? Acá se lo explicamos

Con la nueva normativa no puede haber deducciones de más del 40%, así pague medicina prepagada, tenga dependientes o goce de otros beneficios tributarios.

Estos son los cambios que introduce la ley 1819 de 2016, que indica que sin importar lo que tenga en inversiones o deducciones, solo puede restar ese porcentaje.

“Si se ganó 86 millones, hizo aportes de salud de 3.400.000, de pensión de 3 millones, entonces al total que se ganó, 86 millones, le restamos ese valor, nos da 79.600.000. ¿Qué quiere decir? Que de ahí para abajo lo máximo que yo puedo restar es el 40% de esos $79.600.000”, explicó la directora de impuestos de la DIAN, Cecilia Rico.

Es decir que, por ejemplo, un contribuyente que en el año 2017 pagó por declaración de renta 326 mil pesos, en el 2018 por esa misma declaración pagará 8.500.000 pesos.

A esto se suma que ahora por sus cesantías también debe pagar impuestos, aun cuando no las haya retirado.

Con corte al 2 de septiembre, la DIAN reportó que ya declararon 1.100.000 colombianos, con un aumento de 130%, ya que se esperaban cerca de 830 mil personas.

